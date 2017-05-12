Социальный налог могут повысить ради здравоохранения

Андрис Силиньш
 

Андрис Силиньш. Фото: Ieva Lūka / LETA

Как один из вариантов обеспечения финансирования для здравоохранения рассматривается возможность повысить на 1% социальный налог, сообщил агентству ЛЕТА депутат Сейма, руководитель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш (СЗК).

Эта идея предусматривает, что на полпроцента может быть повышена часть социального налога, которую платят и работодатель, и работник. Это и другие предложения будут обсуждаться в рабочей группе по вопросам налоговой реформы, сформированной премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Силиньш оценивает такую возможность как одно из наиболее реальных решений, потому что другие инициативы по увеличению финансирования для медицины реализовать будет сложнее.

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Минблаг ранее заявил, что в случае, если направлять 1% от суммы обязательных взносов государственного социального страхования (ОВГСС) на финансирование здравоохранения, в 2020 году специальный бюджет социального страхования сократится примерно на 90 млн евро.

В заключении Минблага по предложению направлять 1% ОВГСС на нужды сферы здравоохранения указывается, что

нынешняя ставка ОВГСС не предусматривает финансирования других услуг.

Ставка ОВГСС как страхование от несчастных случаев на рабочем места в качестве дополнительного платежа конкретно для работодателя была введена в 1998 году, чтобы из специального бюджета погашать расходы людям, которые пострадали на рабочем месте или у них констатировано профессиональное заболевание. Поскольку число таких страховых случаев неизменно растет, постоянно увеличивается и доля соответствующих расходов в специальном бюджете, указывает Минблаг.

Министерство не изменило своей позиции и не поддерживает предложение, предусматривающее, что в среднесрочной перспективе 1% суммы социальных взносов будет направляться на финансирование сферы здравоохранения.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ранее заявила, что для сферы здравоохранения придется искать постоянный источник более крупного финансирования и министерство вновь предложит обсудить идею использовать часть социальных платежей для нужд медицины.


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