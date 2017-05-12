Доля теневой экономики в строительстве - 40%. Введут новый налог

Долю теневой экономики в строительной отрасли Латвии планируется уменьшить до 15-20%, сказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр экономики Арвил Ашераденс.

Он отметил, что Министерство экономики активно работает над тем, чтобы найти решения по уменьшению теневой экономики в строительстве. «У нас очень амбициозные цели», - отметил министр, добавив, что в настоящее время, по данным исследований, удельный вес теневой экономики в строительстве составляет около 40-50%.

По словам Ашераденса, одной из важнейших мер по искоренению теневой экономики в упомянутом секторе будет введение реверсивного налога на добавленную стоимость. Одновременно ведется работа над системой электронного учета рабочего времен и обсуждается вопрос о введении минимальной заработной платы в строительстве.

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Согласно прошлогоднему исследованию общества «Business Against Shadow Economy» (BASE) и Рижской высшей школы экономики («SSE Riga»), удельный вес теневой экономики в строительной отрасли Латвии является самым высоким среди стран Балтии - 40%. В Эстонии он составляет 21,6%, в Литве - 20,1%.

Новейшие данные о доле теневой экономики в строительстве за 2016 год будут представлены на следующей неделе, 18 мая.

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