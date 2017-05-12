Кучинскис предложил Финляндии стать акционером «RB Rail»

Премьер-министр Латвии Марис Кучининскис во время встречи в Хельсинки с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля предложил Финляндии стать акционером предприятия «RB Rail», координирующего проект железнодорожной магистрали «Rail Baltica». Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Кабинете министров.

Еще по этой теме Прокатиться с ветерком по Rail Baltica: сколько будут стоить билеты 25 апреля 2017 г.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, региональные проекты в отрасли транспорта и энергетики.

Одним из важнейших обсуждавшихся на встрече вопросов был проект «Rail Baltica». Кучинскис отметил, что это сейчас самый значительный проект транспортной инфраструктуры на европейском уровне, представляющий общий стратегический интерес для региона.

Он выразил удовлетворение заинтересованностью Финляндии в этом проекте и предложил ей рассмотреть возможность стать акционером «RB Rail».

Реклама

Большое внимание стороны уделили также вопросам энергетики, отметив важность продолжения развития регионального энергетического рынка, укрепления энергобезопасности и уменьшения энергозависимости от стран, являющихся доминирующими поставщиками.

Главы правительств Латвии и Финляндии договорились продолжать успешное сотрудничество в рамках ЕС с целью добиться благоприятных для своих стран условий использования лесов и развития биоэнергетики.

Как сообщалось, премьер-министр Латвии Марис Кучининскис находится с рабочим визитом в Хельсинки.

Еще по этой теме