Данусевич: На рынке кассовых аппаратов царит монополия

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) обратилась в Совет по конкуренции (СК) с просьбой оценить ситуацию, в результате которой поставщик кассовых аппаратов «Computer Hardware Design» получил монопольное положение на рынке, сообщил агентству ЛЕТА директор по стратегической коммуникации ЛАТ Янис Томелс.

Такая ситуация сложилась из-за поправок к нормативным актам, которыми Служба госдоходов обязала торговцев заменить кассовые аппараты в очень сжатые сроки. Таким образом ООО «Computer Hardware Design» была обеспечена гарантированная и значительная прибыль, а другие компании были исключены с рынка кассовых аппаратов, отмечает Томелс.

Он пояснил, что 28 апреля, когда уже истекло почти четыре месяца со дня, как торговцы должны были использовать новые кассовые аппараты, СГД в своей базе данных наконец зарегистрировала первые четыре эталонные модели кассовых аппаратов - «CHD 3050», «CHD 3050U», «CHD 2050» и «CHD 7», на которые было получено подтверждение ответственных учреждений об их соответствии правилам Кабинета министров.

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Эти четыре модели кассовых аппаратов предлагает только одно предприятие - «Computer Hardware Design», отмечает Томелс.

«При таком монопольном положении на рынке СГД 3 мая направила на рассмотрение правительства поправки к правилам Кабинета министров № 96 «О порядке использования оборудования и электронных устройств для регистрации налоговых и других платежей» от 11 февраля 2014 года, которые были дополнены пунктом 141.8, предусматривающим, что кассовые аппараты старого образца, если их число не превышает 100, предприниматель может использовать не более одного месяца со дня выдачи подтверждения о соответствии.

Уже на следующий рабочий день после изменения правил Кабмина СГД по системе электронного декларирования разослала своим клиентам сообщение, в котором говорилось, что в течение одного месяца со дня получения этого сообщения предприниматель должен либо приспособить уже используемый аппарат к новым техническим требованиям, либо заменить его на одну из только что зарегистрированных эталонных моделей», - рассказывает Томелс.

Поскольку в настоящее время ни одна служба не предлагает возможность приспособить существующий кассовый аппарат к новым техническим требованиям, предпринимателю ничего не остается, как купить новый кассовый аппарат у «Computer Hardware Design», в том числе и тем бизнесменам, которые уже приобрели новые кассовые аппараты, но по вине СГД пользовались ими лишь короткое время.

Цена нового кассового аппарата составляет почти 400 евро. Например, модель «CHD 7» без установки стоит 377 евро. Торговцы получили сообщения от СГД в массовом порядке и пребывают в недоумении и шоке, говорит Томелс.

Президент ЛАТ Хенрик Данусевич считает, что требование СГД заменить кассовые аппараты уничтожит небольших торговцев, которые не получают доходов, позволяющих им купить одну из указанных моделей. Многие предприниматели также указывают на то, что СГД их не проинформировала, что делать со старыми аппаратами.

«Направив поправки к нормативному акту на рассмотрение правительства, СГД обеспечило монопольное положение на рынке одной компании и возможность получать гарантированную и значительную прибыль. Ассоциация вместе с другими заинтересованными негосударственными учреждениями оценивает возможность запросить отставки министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы и руководства СГД», - подчеркивает президент ЛАТ.

По данным «Firmas.lv», оборот «Computer Hardware Design» в прошлом году составил 4,323 млн евро, а прибыль - 230 973 евро. Владельцами «Computer Hardware Design» являются Олаф Блукис (78,57%) и Ивар Имант Праудиньш (21,43%).

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