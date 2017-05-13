Какая у Вас зарплата? СГД знает все, или, Каких пяти писем стоит скоро ждать

Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле на конференции «Теневая экономика в Балтии» рассказала, каким образом СГД выявляет работников, получающих зарплаты в конвертах. И что ждать от СГД таким работникам.
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Цируле поясняет: подозрения СГД прежде всего вызовет тот факт, что ваша заработная плата ниже, чем в среднем по отрасли. Значит, нельзя исключать, что работодатель выплачивает часть заработной платы в конверте. Если работник попал под прицел СГД, то с ним начнут вести переговоры.
В СГД существует принцип пяти писем. В первых трех налогоплательщика будут предупреждать о подозрениях, а в последних двух поблагодарят за сотрудничество и объявят о том, что скоро СГД проведет необходимые проверки в отношении работника. Например, углубленный налоговый аудит и проверки.
«Другими словами, мы как бы говорим налогоплательщику:
СГД знает о том, что вы делаете, поэтому очень просит вас прекратить это делать и начать сотрудничать с нами, - говорит Цируле
.
- Очень важно дать понять налогоплательщику, что сотрудничество с нами очень важно для его же блага и для блага страны».
Цируле рассказывает о случаях, когда после получения последнего письма в СГД звонит рассерженный налогоплательщик и начинает угрожать, что если вы так со мной поступаете, тогда я переведу свой бизнес в Литву или Эстонию.
«Но данные на апрель 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года говорят о том, что число налогоплательщиков в Латвии не уменьшилось, примерно их 222 тысячи - говорит Цируле. - То есть наши предприятия не убегают в соседние страны, и это очень хорошая новость».Еще по этой теме