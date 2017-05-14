Экономист: Не надо верить в миф, что в Латвии нет работы

Независимо от того, что происходит в экономике, предприниматели любят жаловаться на нехватку рабочих рук, а работники - на низкие зарплаты и на то, что «работы нет». Поскольку работников в обществе всегда больше, то в последнем опросе латвийского барометра BIB преобладает второе мнение. Согласно опросу, только 5% респондентов считают, что в Латвии очень широкий выбор рабочих вакансий, остальные же оценивают возможности поиска работы как плохие или ограниченные. Однако реальная картина на рынке труда совершенно другая, считает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Объективные данные свидетельствуют о том, что латвийский рынок труда со времен восстановления независимости еще никогда не был так благоприятен к работнику, как в настоящий момент (не берем в расчет короткий период, когда рынок был перегрет сразу после вступления Латвии в ЕС), считает Красноперов. Доля работающего населения в Латвии превышает средний уровень ЕС и продолжает расти каждый год.

Это развенчивает миф о том, что в Латвии «нет работы». Уровень безработицы (около 9%) соответствует среднему показателю по ЕС, он меньше исторически среднего показателя безработицы для Латвии и близок к естественному уровню безработицы.

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Это значит, что безработицу нельзя в долгосрочной перспективе снижать только лишь большим количеством рабочих мест, вместо этого надо бороться с несбалансированностью рынка труда на уровне образования, профессий, языковых знаний и регионов. Что касается регионов, то барометр только подтверждает эту несбалансированность - 42% жителей сельской местности считают, что в их районе очень трудно найти хоть какую-то работу. В Риге такой ответ дали 6% респондентов.

Большинство опрошенных также считает, что возможности найти хорошую работу улучшатся вместе с ростом вакансий на рынке труда. Экономист считает, что это опасная иллюзия - считать, что состояние рынка труда улучшится само по себе. "Новые рабочие места появятся только тогда, когда мы сами их создадим, - считает Олег Красноперов.

Вместо того, чтобы ждать светлого будущего, было бы намного продуктивнее повышать свою профессиональную квалификацию и компетенции

- это возможно в любом возрасте и в любых профессиях. Хотя бы потому, что в том же опросе барометра четко определены основные направления профессионального роста - образование, опыт работы, знание компьютера и языков, межличностные навыки, коммуникация и пр. Мы все играем в одной команде, а значит, чем сильнее и мудрее будет каждый из нас, тем лучшим местом для жизни станет Латвия в целом".

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