Бизнес начинается с ... амбиций. Как новичкам достичь успеха?

Зачем люди начинают свой собственный бизнес? Чего надеются достичь, на какие рынки ориентируются и где берут деньги на достижение своих амбициозных целей? Что и почему мешает добиться намеченного? Опрос банка SEB охватил 1500 предпринимателей, проводился в Латвии, Литве и Эстонии зимой и весной 2017 года. На прошлой неделе результаты опроса презентовали латвийским СМИ.

Пресс-конференция проходила параллельно с Инновационным форумом для малых и средних предприятий, который банк организует уже четвертый год подряд. Так что у журналистов была возможность сравнить цифры и обобщенные данные опроса с опытом так называемых «новых предприятий» - то есть тех, кто недавно стартовал в бизнесе и работает не более трех лет. Выступления представителей самых успешных и поучительных латвийских стртапов тоже были включены в программу конференции.

Начнем с того, что пресс-конференция - как и пленарные заседания форума - проходили в очень интересном месте. Центр архитектуры и медиа «H2O 6 RISEBA» находится в Задвинье - по соседству со студенческим островом Кипсала - в бывших производственных помещениях мебельной фабрики. После реконструкции здание превратилось в крупнейший в Балтии учебный медиа-центр. Теперь здесь находятся два факультета (архитектуры и дизайна и медиа и коммуникаций) и современные конференц-залы.

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Итак, почему люди в странах Балтии решают начать свой бизнес? В Латвии и Литве у начинающих предпринимателей главной причиной чаще всего называли понятное желание заработать - соотвтественно этот стимул отметили 38 процентов опрошенных в Латвии и 35 в Литве. В Эстонии же на первый план выходит желание стать независимым и превратиться в работодателя для себя самого. Персональную свободу эстонцы ставят даже выше перспективы роста доходов.

Не стало неожиданностью, что более всего волнует начинающих предпринимателей налоговый гнет. Причем жалуются новички не столько на величину налогов - она такая, какая уж есть по закону. Беспокоит сложность системы налогового администрирования и непредсказуемость: начиная бизнес трудно предположить, как налоги изменятся в будущем.

Специалисты комментировали итоги опроса с разных позиций, ведь представители банка, компании рискового капитала и Латвийского агентства инвестиций и развития в данном вопросе выступают как партнеры. У каждой из этих структур есть свои инструменты поддержки предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе. Подходы их к потенциальным клиентам и интересы тоже различны. Ведь банк - любой банк! - едва ли даст ничем не обеспеченный кредит под «голую» идею, как бы она не была хороша. Но при этом заинтересован «выращивать» потенциальных клиентов.

Член правления банка SEB Арнис Шкапарс подчеркнул важность финансовой стороны для вновь созданных предприятий:

«В начале любого бизнеса самая трудная задача — это сформировать финансовый поток, который покрывал бы расходы предприятия. Поэтому в первые годы работы предприятия уплата налогов может доставлять ему головную боль. В этом плане ситуация в Латвии, Литве и Эстонии идентична. Но, как показывает мой опыт, решающий фактор успеха — это уровень амбиций нового предприятия и способность в первые годы активно действовать, чтобы завоевать свое место под солнцем.»

Еще один участник пресс-конференции - директор по инвестициям ZGI Capital Рудолфс Кресе - подчеркнул, что в странах Балтии формируется новое поколение предпринимателей и в бизнесе уже идет смена поколений. В развитых странах компании рискового капитала имеют большой опыт и существуют десятилетиями. В Балтии же они дали путевку в жизнь пока лишь одному поколению предпринимателей, чуть более десяти лет работы на нашем рынке - это слишком малый срок, чтобы делать глобальные выводы.

Рассмотрев порядка 900 заявок ZGI Capital поддержал лишь 24 проекта претендовавших на финансирование.

Русский TVNET поинтересовался, сколько из новых предприятий, чьи идеи были признаны перспективными, в итоге выжили и стали успешными, в том числе на экспортных рынках?

Рудолфс Кресе пояснил, что срок, когда об этом можно будет судить, еще не пришел, к тому же предприятия рискового капитала считают деньги несколько иным способом - одни проекты оказываются убыточны, но есть и такие, которые растут каждый год на сто и более процентов.

В чем это выражается смена поколений в бизнесе? Например, раньше каждая фирма имела своего бухгалтера. Теперь же новые предприятия предпочитают сразу же передавать эту часть дела компаниям, специализирующимся на бухгалтерских услугах. Для многих стартапов свое предприятие не столько способ заработать большие деньги, скорее это образ жизни. Например, квалифицированные переводчики раньше были сотрудниками банков, а сейчас многие предпочитают иметь свое предприятие и работать сразу на многих клиентов.

Однако компании рискового капитала озабочены тем, что большинство начинающих в Балтии по старинке ориентируются на местный рынок. По мнению Рудолфса Кресе нужно сразу же думать об экспорте, а местный рынок использовать для тестирования своего товара и улучшения его качества и потребительских свойств. Данные опроса свидетельствуют, что

во всех трех странах большая часть предприятий предполагают в 2017 году сфокусировать свою деятельность именно на местном рынке - в Латвии это 60% новых предприятий, в Эстонии - 66% и Литве - 63%.

К позитивным тенденциям финансисты относят тот факт, что 42% новых предприятий в Латвии, 39% в Эстонии и 50% в Литве в этом году планируют увеличить число сотрудников.

Кстати, именно проблемам, связанным со стремительным увеличением численности работников, было целиком и полностью посвящено одно из выступлений на инновационном форуме в соседнем зале.

О проблемах формирования команды и том, чему научились они с коллегами, удвоив численность работников всего за два месяца, рассказал председатель правления SIA Edurio Эрнестс Енавс. Предприятие занимается созданием коммуникативной платформы, которая признана перспективной для использования в латвийской системе образования и получила финансирование ЕС - 1,86 млн. евро по программе исследований и инноваций.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Выступления спикеров форума - на сайте банка

Руководитель отдела поддержки инноваций Латвийского агентства инвестиций и развития Сармите Карлсоне на пресс-конференции обратила внимание журналистов на то, что в Латвии уже немало сделано для поддержки начинающих предпринимателей. Но есть еще достаточно много людей, не имеющих представления о том, какие возможности существуют. Например, какие возможности могут дать бизнес-инкубаторы, где можно получить консультацию и совет - в том числе и бесплатные - и на какую помощь можно расчитывать, начиная свой бизнес...

Госпожа Карлосоне пошутила, что, мол, застенчивый народ латыши!.. Лишний раз спросить совета наши люди часто стесняются. У многих начинающих предпринимателей наблюдаются проблемы с коммуникацией.

Не менее важно проанализировать инвестиции в свой бизнес и то, как соотносятся они с вложениями именно в инновации. Потому что простое увеличение численности работников - не лучший выход в условиях, когда трудовые ресурсы все более ограничены.

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