Продажи новых машин: Литва - в лидерах ЕС, Латвия - в хвосте

Рост продаж новых автомобилей за четыре месяца этого года в Латвии был четвертым наименьшим в ЕС, а в Литве - одним из самых больших в ЕС, сообщает Европейский союз производителей автомобилей (ACEA).

В Литве в январе-апреле 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года продажи автомобилей выросли на 17,2% - до 7778.

В Латвии продажи автомобилей за год выросли на 2,5% - до 5481, в Эстонии - на 7%, до 8095.

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В апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года продажи автомобилей в Литве выросли на 10,7% - до 2254, в Латвии - упали на 3,2%, до 1417, в Эстонии - выросли на 4,3%, до 2226.

В ЕС в целом продажи автомобилей в этом году увеличились на 4,7% - до 5,333 млн., в том числе в апреле упали на 6,6% - до 1,191 млн.

Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки «Volkswagen» - за четыре месяца их продано 564,5 тыс. или на 1,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.