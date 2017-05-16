На этой неделе в Риге откроются еще четыре АЗС «Circle K»

 

Фото: Eero Vabamaegi /

Компания по торговле горючим ООО «Circle K Latvia» (ранее «Statoil Fuel & Retail Latvia») в четверг, 18 мая, откроет еще четыре автозаправочные станции (АЗС), работающие под брендом «Circle K», сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

18 мая в 12.00 откроются АЗС «Circle K» на ул. Твайка, 2а, на ул. Юглас, 2с, на ул. Милгравья, 10 и на ул. Краста, 101 в Риге.

На следующей неделе, 25 мая, откроются еще четыре АЗС «Circle K» - в Вентспилсе, Валмиере и в Риге (на ул. Экспорта, 1с и на ул. Курбада, 8).

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Как сообщалось, ООО «Circle K Latvia» планирует до осени завершить ребрендинг всех АЗС под бренд «Circle K».

Параллельно ведется ребрендинг АЗС в Литве, Эстонии и Польше. В Норвегии, Дании и Швеции процесс смены бренда уже завершен.

Компания не сообщила, какая сумма будет израсходована на ребрендинг.

Новые АЗС «Circle K» будут частью международного предприятия, в который войдут почти 15 тыс. магазинов и АЗС.

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