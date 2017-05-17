Иного выхода нет: Минздрав продолжит искать 112 млн евро на зарплаты медиков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

На повышение зарплат медикам в следующем году необходимо 112 млн евро, и Министерство здравоохранения не видит возможностей отступить от требования изыскать эти средства, сообщил агентству ЛЕТА представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Еще по этой теме

Сейчас средняя брутто-зарплата врача составляет 859 евро в месяц, планируется в 2018 году повысить ее до 1270 евро. Медсестрам планируется повысить зарплату на 200 евро, их помощникам - на 100 евро.

Минздрав в пределах своих возможностей пытается обеспечить, чтобы медики уже в этом году почувствовали хоть небольшое повышение зарплат. Повышены тарифы в сфере родовспоможения и онкологии, фиксированные доплаты отделениями неотложной помощи и приемным отделениям, работающим в круглосуточном режиме, выровнено количество постов лечебного персонала.

Реклама

Минздрав публично заявил, что в бюджете следующего года вопрос оплаты труда медиков должен решаться как приоритетный. Это поможет обеспечить в долгосрочной перспективе необходимые человеческие ресурсы, чтобы остановить их отток в амбулаторные медучреждения, в частный сектор и за границу.

Как сообщалось, 9 мая правительство одобрило подготовленные Минфином основные положения налоговой политики на 2018-2021 гг., но еще ведутся поиски решения отдельных вопросов, включая финансирование здравоохранения.

    Еще по этой теме
    У латвийских медиков на забастовки накоплено почти 285 тыс. евро

    У латвийских медиков на забастовки накоплено почти 285 тыс. евро

    Операционные залы простаивают: не хватает медиков

    Операционные залы простаивают: не хватает медиков

    Керис: все медики не откажутся работать больше, но достаточно и части

    Керис: все медики не откажутся работать больше, но достаточно и части


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Земля
    Земля, Rīga, 3800000 EUR
    Дом
    Дом, Jelgava, 169000 EUR
    Дом
    Дом, Mežāres, 156400 EUR

    reklama.vesti.lv

    В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

    В Европоле предсказали новую волну кибератак

    Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога Wo&Men

    Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога

    Еще помните Алисию Сильверстоун? А ей уже 40! Showbiz

    Еще помните Алисию Сильверстоун? А ей уже 40!

    Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» спела о политике Showbiz

    Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» спела о политике

    ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы Wo&Men

    ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

    Здравоохранение

    Зарплаты

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Квартира
    Квартира Ropaži
    40 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    70 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    95 000 EUR
    Дом
    Дом Salaspils pag.
    107 500 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    87 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    90 870 EUR
    Дом
    Дом Carnikava
    155 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    185 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
    C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
    SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
    SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
    PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
    PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
    SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
    SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     