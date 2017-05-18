В Риге сегодня откроются еще четыре АЗС «Circle K»

 

Фото: Eero Vabamaegi /

Компания по торговле горючим ООО «Circle K Latvia» (ранее «Statoil Fuel & Retail Latvia») сегодня откроет еще четыре автозаправочные станции (АЗС), работающие под брендом «Circle K», сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Одновременно - в 12.00 - откроются АЗС «Circle K» на ул. Твайка, 2а, на ул. Юглас, 2с, на ул. Милгравья, 10 и на ул. Краста, 101 в Риге.

На следующей неделе, 25 мая, откроются еще четыре АЗС «Circle K» - в Вентспилсе, Валмиере и в Риге (на ул. Экспорта, 1с и на ул. Курбада, 8).

Реклама

Как сообщалось, ООО «Circle K Latvia» планирует до осени завершить ребрендинг всех АЗС под бренд «Circle K».

Параллельно ведется ребрендинг АЗС в Литве, Эстонии и Польше. В Норвегии, Дании и Швеции процесс смены бренда уже завершен.

Компания не сообщила, какая сумма будет израсходована на ребрендинг.

Новые АЗС «Circle K» будут частью международного предприятия, в который войдут почти 15 тыс. магазинов и АЗС.

Еще по этой теме
Происходит смена логотипов на заправочных станциях Statoil

Происходит смена логотипов на заправочных станциях Statoil

Прощай Statoil, здравствуй Circle K

Прощай Statoil, здравствуй Circle K


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Земля
Земля, Rīga, 3800000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Звезды выбирают «леопардовый» - вот как надо его носить! Wo&Men

ФОТО: Звезды выбирают «леопардовый» - вот как надо его носить!

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога Wo&Men

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой Showbiz

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке Wo&Men

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке

Топливо

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 