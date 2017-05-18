Выбраны профессии, по которым будет проще брать на работу иностранцев

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Министерство экономики передало на согласование проект правил «Список специальностей (профессий), по которым прогнозируется значительная нехватка рабочей силы и на работу в Латвийскую республику могут быть приглашены иностранцы на облегченных условиях».

В списке 29 профессий, в том числе руководитель в обрабатывающей промышленности, физик, астроном, математик, статистик, инженер промышленности и производства, инженер-строитель, программист, системный администратор, разработчик и администратор баз данных, врач-специалист, судоводитель и лоцман, пилот воздушного судна, диспетчер воздушного сообщения, специалист диагностического оборудования и другие.

Министерство поясняет, что дефицит рабочей силы по названным профессиям может отрицательно повлиять на развитие экономики в ближайшем будущем. Из первоначального списка были отобраны профессии, где проблемы с заполнением вакансий прямо связаны с нехваткой рабочей силы, а не с низкими зарплатами.

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При составлении списка использовались данные Государственного агентства занятости. По мере необходимости список будет обновляться.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 31 марта 2017 года в Латвии были в силе 4257 разрешений на работу иностранцам.

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