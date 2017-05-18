«Почти миллиард евро в год». Госдолг собираются рефинансировать

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

До 2021 года включительно Латвии нужно будет рефинансировать 4,7 млрд евро государственного долга, заявил в интервью агентству ЛЕТА управляющий Государственной казной Каспар Аболиньш. «Почти миллиард евро в год. Суммы достаточно велики и составляют почти половину госдолга», - добавил он.

Ресурсы для рефинансирования придется привлекать на международных рынках капитала, поскольку на внутреннем рынке такой большой объем эмитировать нельзя. Возможно, часть инвесторов, которым сейчас принадлежат латвийские облигации, приобретут и новые, прогнозировал Аболиньш.

«Те инвесторы, которые покупали государственные ценные бумаги Латвии, были в выигрыше, так как кредитный рейтинг страны за последние годы значительно вырос. Росла цена и наших ценных бумаг. Интерес этих инвесторов сохраняется», - сказал Аболиньш.

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Сравнительно высок спрос и на ценные бумаги внутреннего займа - на аукционах он превышает предложение в 2,5-10 раз. Однако в основном Госказна намерена использовать для рефинансирования средства, привлеченные на международных рынках.

Аболиньш добавил, что

в последующие годы госдолг Латвии немного возрастет.

«Важно оценивать соотношение долга к внутреннему валовому продукту. Если этот показатель остается сравнительно неизменным, то небольшой дефицит бюджета, который надо финансировать, не создает проблем, не вызывает недоверия рынка или негативной реакции со стороны агентств кредитных рейтингов», - сказал управляющий Госказной.

В конце первого квартала долг центрального правительства Латвии составлят 9,4 млрд евро, что соответствует 35,8% от ВВП. Внешний долг составлял 7,97 млрд евро, внутренний - 1,45 млрд евро.

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