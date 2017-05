Британский телеведущий удивил «открытием», как сэкономить деньги

Бизнес-репортер BBC Дугал Шоу (Dougal Shaw) удивил мир своим «открытием». В социальной сети Twitter он поделился видео, где раскрыл уникальный метод экономии денег.

Lunch Hack - A good solution for working parents, more on top of things at work than at home? #food #BritishSandwichWeek pic.twitter.com/fc8n4WET8G— Dougal Shaw (@dougalshawBBC) May 15, 2017

«Мне пришла в голову мысль, когда я пошел покупать свой обед. Я мог купить тот самый сендвич, как обычно, но я понял, что все необходимые продукты для его приготовления могу приобрести сам», - рассказал в видео Шоу, добавив, что «ключ» к этому блюду — свежий хлеб.

Он пояснил, что британцы каждый год приобретают 3,5 миллиарда сендвичей, в целом тратя на это более 7,8 млрд фунтов стерлингов. До сих пор в неделю на сендвичи он тратил примерно 17,5 фунтов, однако с «новым» методом — 9,5 фунтов. В Twitter он подтвердил, что это не шутка — он действительно считает, что сделал открытие, при этом коллеги его готовку сендвичей на кухне считают странной.

@dougalshawBBC Sooo you are telling us that you have discovered how to cook ? And how to buy more and more packaging to waste ?— Epistol (@_Epistol_) May 16, 2017

@dougalshawBBC Putting it like this... 😊 an advice, though, you'd have a better result by using real cheese rather than this industrial garbage !— On m'appelle Giovni (@Giomosby) May 16, 2017