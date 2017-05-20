Латвия может получить выгоду от выхода Великобритании из ЕС

Реальной выгодой для Латвии от возможного перемещения финансовых учреждений Великобритании после выхода страны из состава ЕС может стать привлечение центров обслуживания, так называемых бэк-офисов, сказала в интервью агентству ЛЕТА заместитель госсекретаря Министерства финансов Лига Клявиня.

«Существует множество аспектов, которые анализируют финансовые учреждения – доступность человеческих ресурсов, офисных помещений, дороговизна жизни, инфраструктура. Латвия привлекательна развитой инфраструктурой и рабочей силой со знанием нескольких иностранных языков. Но есть и негативные аспекты. Например, доступность офисных помещений. В этой сфере нас обгоняет Вильнюс. Со своей стороны мы провели рекламную кампанию Латвии. Ничего не делая сложно надеяться на то, что кто-то придет в Латвию. Вместе с тем понятно, что наибольшие возможности открываются в сегменте центров обслуживания или бэк-офисов», - говорит Клявиня.

Она отметила, что большими и активными игроками в этой сфере являются Польша, Венгрия и Литва.

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«Возможности есть и в Латвии, и они указаны как одно из направлений в Плане развития финансового сектора.

Конечно, наши возможности конкурировать с той же Польшей надо оценивать реально. Мы не можем предложить 300 тыс. рабочих мест, как запланировано в Польше», - подчеркнула Клявиня.

Как сообщалось, после референдума, на котором граждане Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС, многие крупные финансовые учреждения, которые сейчас базируются в Лондон-сити, выразили желание перенести ряд операций в континентальную Европу, чтобы находиться в зоне действия законодательства ЕС.

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