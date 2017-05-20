Латвия может получить выгоду от выхода Великобритании из ЕС

Лига Клявиня
 

Лига Клявиня. Фото: Edijs Pālens / LETA

Реальной выгодой для Латвии от возможного перемещения финансовых учреждений Великобритании после выхода страны из состава ЕС может стать привлечение центров обслуживания, так называемых бэк-офисов, сказала в интервью агентству ЛЕТА заместитель госсекретаря Министерства финансов Лига Клявиня.

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«Существует множество аспектов, которые анализируют финансовые учреждения – доступность человеческих ресурсов, офисных помещений, дороговизна жизни, инфраструктура. Латвия привлекательна развитой инфраструктурой и рабочей силой со знанием нескольких иностранных языков. Но есть и негативные аспекты. Например, доступность офисных помещений. В этой сфере нас обгоняет Вильнюс. Со своей стороны мы провели рекламную кампанию Латвии. Ничего не делая сложно надеяться на то, что кто-то придет в Латвию. Вместе с тем понятно, что наибольшие возможности открываются в сегменте центров обслуживания или бэк-офисов», - говорит Клявиня.

Она отметила, что большими и активными игроками в этой сфере являются Польша, Венгрия и Литва.

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«Возможности есть и в Латвии, и они указаны как одно из направлений в Плане развития финансового сектора.

Конечно, наши возможности конкурировать с той же Польшей надо оценивать реально. Мы не можем предложить 300 тыс. рабочих мест, как запланировано в Польше», - подчеркнула Клявиня.

Как сообщалось, после референдума, на котором граждане Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС, многие крупные финансовые учреждения, которые сейчас базируются в Лондон-сити, выразили желание перенести ряд операций в континентальную Европу, чтобы находиться в зоне действия законодательства ЕС.

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