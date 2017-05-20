Минфин и СГД: откладывать реформу кассовых аппаратов недопустимо

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Откладывать реформу кассовых аппаратов недопустимо, так как это может помешать борьбе с теневой экономикой, считают в Министерстве финансов и Службе государственных доходов (СГД).

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Как сообщил агентству ЛЕТА представитель Минфина Алексис Яроцкис, за техническую сторону реформы кассовых аппаратов отвечает СГД, но Минфин, определяющий политику, считает промедление с реформой кассовых аппаратов недопустимым, учитывая, что это одна из задач, включенных в план борьбы с теневой экономикой.

"Работа над реформой кассовых аппаратов ведется уже несколько лет, и поддержку продвигаемым Минфином и СГД реформам выразили также социальные партнеры правительства. Этих реформ требует и общество, помня о скандале с рестораном "Gan Bei", - сказал он.

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Латвия не может позволить себе не провести реформу кассовых аппаратов,

так как это стало бы препятствием для уменьшения теневой экономики, подчеркнул представитель Минфина.

В отделе общественных отношений СГД агентству ЛЕТА сообщили, что СГД тоже не поддерживает продление срока проведения проверок соответствия зарегистрированных в СГД кассовых аппаратов.

Как показывают предпринятые СГД меры надзора и контроля, одно из главных направлений сознательного уклонения от уплаты налогов - злонамеренное вмешательство в электронные кассовые аппараты и системы с целью не показывать подлинные доходы предприятия в полном объеме.

По подсчетам СГД, таким образом мимо Госказны едва ли не ежедневно проходят по полмиллиона евро. Поэтому промедление с реформой кассовых аппаратов недопустимо.

Для продления срока реформы нет оснований еще и потому, что пользователям кассовых аппаратов уже сейчас доступны семь моделей отвечающих новым требованиям кассовых аппаратов и в течение ближайшего месяца их количество увеличится. В период замены кассовых аппаратов СГД будет относиться к их пользователям с пониманием, по принципу «сначала проконсультируй!», подчеркнули в СГД.

Как сообщалось, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды намерена обратиться в Министерство финансов с предложением перенести реформу кассовых аппаратов на более поздний срок, когда будут сертифицированы несколько поставщиков кассовых аппаратов.

Как сообщил агентству ЛЕТА председатель комиссии Роман Наудиньш, комиссия еще обсудит этот вопрос на следующей неделе, но уже ясно, что будет подготовлено письмо Минфину.

Реформа уже начата, но завершить ее следовало бы позднее, когда ряд поставщиков закончит сертификацию,

пояснил он.

1 января 2017 года вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам, однако в связи с тем, что многие предприятия оказались не готовы к реформе, Служба госдоходов объявила переходный период до 1 июля. С этого срока предприятия должны использовать кассовые аппараты, отвечающие новым требованиям.

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