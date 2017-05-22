ЕК рекомендует Латвии снизить налоговое бремя на получателей низких доходов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

Еврокомиссия рекомендует Латвии снизить налоговое бремя на получателей низких доходов, перенеся его на другие источники поступления налогов, которые меньше влияют на развитие и способствуют уплате налогов. Об этом говорится в обнародованных в понедельник рекомендациях Евросовета по латвийской программе реформ 2017 года и его мнении о государственной программе стабильности.

Неравенство доходов в Латвии - одно из самых высоких в ЕС, а латвийская налоговая система менее прогрессивна, чем в других странах Евросоюза, что способствует высокому неравенству и бедности трудящихся, указывает Еврокомиссия.

Евросовет рекомендует Латвии в этом и следующем году проводить фискальную политику в соответствии с требованиями превентивной части Пакта стабильности и роста, включающего в себя достижение целей среднесрочного бюджета в 2018 году, с учетом расходов, связанных с системной пенсионной реформой и структурными реформами, которые допускают краткосрочное отклонение.

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Еврокомиссия призывает улучшить достаточность сети соцобеспечения и повысить профессиональные навыки рабочей силы,

ускорив реформу учебной программы в сфере профобразования. Недочеты сети социального обеспечения способствуют высокому уровню бедности и неравенству, в том числе среди людей с инвалидностью и пожилых людей. Уровень бедности среди людей с инвалидностью в Латвии - один из самых высоких в Европе.

Перспективы занятости в Латвии выше в центрах экономической активности и у работников с высокими профессиональными практиками, поэтому улучшение профессиональных навыков рабочей силы может решить эти проблемы, подчеркивает Еврокомиссия.

Латвии следует повысить эффективность расходов и доступ к здравоохранению,

в том числе снизив личные платежи и время ожидания в очередях. Хотя латвийские власти успешно провели значительные реформы системы здравоохранения, высокие личные платежи, длинные очереди, низкий уровень государственных расходов и недостаточное распределение услуг ограничивают доступ к здравоохранению, считает Еврокомиссия.

Латвии рекомендуется также повысить эффективность и ответственность в общественном секторе, упростив административные процедуры и усилив режим предотвращения конфликта интересов, в том числе для администраторов неплатежеспособности.

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