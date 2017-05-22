ЕК рекомендует Латвии снизить налоговое бремя на получателей низких доходов

Еврокомиссия рекомендует Латвии снизить налоговое бремя на получателей низких доходов, перенеся его на другие источники поступления налогов, которые меньше влияют на развитие и способствуют уплате налогов. Об этом говорится в обнародованных в понедельник рекомендациях Евросовета по латвийской программе реформ 2017 года и его мнении о государственной программе стабильности.

Неравенство доходов в Латвии - одно из самых высоких в ЕС, а латвийская налоговая система менее прогрессивна, чем в других странах Евросоюза, что способствует высокому неравенству и бедности трудящихся, указывает Еврокомиссия.

Евросовет рекомендует Латвии в этом и следующем году проводить фискальную политику в соответствии с требованиями превентивной части Пакта стабильности и роста, включающего в себя достижение целей среднесрочного бюджета в 2018 году, с учетом расходов, связанных с системной пенсионной реформой и структурными реформами, которые допускают краткосрочное отклонение.

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Еврокомиссия призывает улучшить достаточность сети соцобеспечения и повысить профессиональные навыки рабочей силы,

ускорив реформу учебной программы в сфере профобразования. Недочеты сети социального обеспечения способствуют высокому уровню бедности и неравенству, в том числе среди людей с инвалидностью и пожилых людей. Уровень бедности среди людей с инвалидностью в Латвии - один из самых высоких в Европе.

Перспективы занятости в Латвии выше в центрах экономической активности и у работников с высокими профессиональными практиками, поэтому улучшение профессиональных навыков рабочей силы может решить эти проблемы, подчеркивает Еврокомиссия.

Латвии следует повысить эффективность расходов и доступ к здравоохранению,

в том числе снизив личные платежи и время ожидания в очередях. Хотя латвийские власти успешно провели значительные реформы системы здравоохранения, высокие личные платежи, длинные очереди, низкий уровень государственных расходов и недостаточное распределение услуг ограничивают доступ к здравоохранению, считает Еврокомиссия.

Латвии рекомендуется также повысить эффективность и ответственность в общественном секторе, упростив административные процедуры и усилив режим предотвращения конфликта интересов, в том числе для администраторов неплатежеспособности.

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