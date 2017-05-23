Для финансирования здравоохранения может быть введен новый платеж

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В настоящий момент еще не достигнуто договоренности об источнике дополнительных средств на здравоохранение, но, возможно, будет введен новый платеж, рассказал в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью Ромуалд Ражукс.

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Сегодня подкомиссия рассмотрит законопроект об отказе от нормального продленного рабочего времени. По мнению Ражукса, без переходного периода обойтись не удастся, потому что средств нет. Отказ от продленного времени можно финансировать только из средств на непредвиденные обстоятельства.

Ражукс намекнул, что страхование здоровья ввести придется.

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Руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс выразил опасения, что

деньги будут браться только с работников, но не с работодателей, что снова увеличит налоговую нагрузку работников.

Он категорически не согласен с предложением ввести для каждого трудоспособного человека взнос в размере 25 евро в месяц на страхование здоровья. Это будет означать, что от налоговой реформы работающие ничего не получат.

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