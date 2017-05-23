В этом году на реновацию домов потратят 12 млн евро

В этом году на меры по повышению энергоэффективности многоквартирных домов «Финансовое учреждение развития «Altum«» («Altum») в виде грантов или подарков планирует выделить примерно 12 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

Планируется, что в этом году реновация начнется примерно в 60 многоквартирных домах по всей Латвии, и потребление теплоэнергии после завершения работ в этих домах снизится в среднем на 50% в год.

По прогнозам «Altum», интерес населения к реновации домов при поддержке государства будет расти в геометрической прогрессии.

До конца года «Altum» планирует выдать гранты на реновацию примерно 100 многоквартирных домов на общую сумму 12 млн евро.

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«Это поможет более чем 3000 домохозяйствам улучшить свои бытовые условия, сделав квартиры более энергоэффективными, комфортабельными, упорядоченными и более ценными. Реально работы по реновации в этом году будут начаты примерно в 60 домах. Надо подчеркнуть, что средства фондов ЕС на реновацию домов будут доступны ограниченное время – еще примерно пять лет. Поэтому призываю людей без промедления и по возможности быстрее принимать решения о реновации дома», - сказал председатель правления «Altum» Рейнис Берзиньш.

Первым в Латвии работы по реновации 17 мая начал многоквартирный дом в Лиепае, на ул. Витолу, 27/33. На реновацию дома жильцы получили грант «Altum» в размере более 148 тыс. евро, который финансируется из фондов ЕС.

После завершения работ среднее потребление тепловой энергии в доме снизится на 56%.

В мае планируется начать работы по реновации еще пяти домов в Талси, Тукумсе, Икшкиле и Риге. Эти дома получат как подарок от «Altum» в целом около 500 тыс. евро.

Ранее уже сообщалось, что для улучшения технического состояния многоквартирных домов и содействия энергоэффективности с сентября 2016 года в Латвии работает программа государственной поддержки в области повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Программа реализуется на финансирование из структурных фондов ЕС, которое до 2022 года будет доступно в размере 166 млн евро, а с привлечением банковского финансирования - 300 млн евро.

При поддержке программы по всей Латвии за пять лет планируется реновировать более 1000 многоквартирных домов. До 50% затрат на работы по повышению энергоэффективности вместо жильцов будут покрывать фонды ЕС. Остальные деньги можно получить как банковскую ссуду, при этом закладывать свои квартиры жильцам не придется.