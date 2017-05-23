Рижская дума утвердила льготы по налогу на недвижимость на отдельные жилые здания

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

В Риге в течение двух лет будет действовать скидка в размере 90% с налога на недвижимость (НН) за квартиры в перенятых у самоуправления или приватизированных многоквартирных домах, жильцы которых заключили договор об управлении жилым домом. Соответствующие изменения в правилах о льготах по налогу сегодня утвердила Рижская дума.

Для того чтобы получить льготы, в доме должно быть по крайней мере 10 квартир.

Также предусмотрено, что превышенный срок работ по строительству жилья для физических лиц больше не будет препятствием для применения льгот по НН.

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С 900 до 1000 евро увеличена максимальная сумма льгот по НН, которую могут получить семьи с детьми, и с 1500 до 2000 кв. м. увеличена площадь прилегающего к частному или двухквартирному дому земельного участка, на который распространяется льгота.

Самоуправление намерено через скидки с налога добиться активности жильцов в управлении своими домами.

Введение новых льгот обойдется самоуправлению в 1,029 млн евро, в том числе для жильцов многоквартирных домов - в 900 тыс. евро.

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