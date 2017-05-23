Еврокомиссия: налоговая реформа в Латвии может привести к рискам

Ekonomikas padomnieks EK pārstāvniecībā Latvijā Mārtiņš Zemītis
 

Ekonomikas padomnieks EK pārstāvniecībā Latvijā Mārtiņš Zemītis. Фото: Ieva Čīka/LETA

Европейская комиссия считает, что запланированная в Латвии налоговая реформа может привести к риску значительных отклонений от требований Пакта стабильности и роста в 2018 году

Правила бюджетной дисциплины ЕС предусматривают, что структурный дефицит Латвии в 2018 году не должен превышать 1,7% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в латвийскую программу стабильности включен номинальный дефицит в размере 1,6% от ВВП.

Как подчеркивает Еврокомиссия, если при проведении налоговой реформы не будет найдено достаточных компенсирующих механизмов, структурный дефицит в 2018 году может достичь 2,4% от ВВП, что является существенным отклонением.

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Как сообщил советник по экономике представительства ЕС в Латвии Мартиньш Земитис, Еврокомиссия считает налоговую реформу в известной мере обоснованной, отмечая, что она предусматривает много полезных мер, тем не менее они потенциально угрожают соблюдению бюджетной дисциплины в Латвии.

«Реформа — дополнительный стимул для экономики в момент, когда все активнее становится кредитование и в экономику вливаются средства из фондов ЕС. Экономика уже и так разогревается, а при налоговой реформе она разогреется еще больше. Еврокомиссия опасается, самый ли сейчас подходящий момент для такого стимулирования», — сказал Земитис.

Основными мерами налоговой реформы в Латвии являются уменьшение подоходного налога с населения с 23% до 20%, увеличение необлагаемого минимума в зависимости от уровня доходов, нулевая ставка подоходного налог на реинвестированную прибыль предприятий и уравнивание ставок налога на капитал в размере 20%.

Стоимость налоговых реформ для государственного бюджета оценивается в 1,8% от ВВП. Частично это планируется компенсировать в результате увеличения налоговых поступлений на 0,6% от ВВП.

Еврокомиссия отмечает, что самой «дорогой» мерой реформы будет снижение ставки подоходного налога с 23% до 20% (0,9% ВВП), что будет выгодно для групп населения с более высокими доходами. Введение нулевой ставки на реинвестированную прибыль в краткосрочной перспективе означает существенное снижение доходов — на 0,7% ВВП в 2018 году.

Также налоговая реформа выгодна для владельцев бизнеса и, как ожидается, будет регрессивной с учетом большого имущественного неравенства населения. В то же время прогрессивное увеличение необлагаемого минимума в зависимости от уровня доходов будет иметь значительный положительный эффект для жителей с низкими и средними доходами (снижение доходов составит 0,2% от ВВП).

Программа стабильности предусматривает, что в результате реформы общий дефицит госбюджета увеличится с 0,8% ВВП в 2017 году до 1,6% в 2018 году, а затем последует улучшение и дефицит уменьшится до 0,5% от ВВП в 2020 году. В программе говорится, что налоговая реформа будет иметь очень сильный положительный макроэкономический эффект, однако Еврокомиссия считает это предположением довольно оптимистичным как с точки зрения развития экономики, так и фискального прогноза.

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