Финский концерн «Kesko» продал недвижимость в Эстонии и Латвии

Финский концерн «Kesko» продал недвижимость семи магазинов сети строительных магазинов «Kesko Senukai» в Эстонии и Латвии фонду недвижимости «Baltic Retail Properties».

В рамках этой же сделки «Kesko» приобрел 10-процентную долю в фонде, сообщил концерн бирже.

Крупнейшим владельцем «Baltic Retail Properties» (70%) является международный фонд инвестиций в недвижимость, которым руководит расположенная в США компания «W.P.Carey Inc».

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Общая стоимость сделки составляет около 174 млн евро. Цена продажи принадлежавших «Kesko» объектов недвижимости составила 64 млн евро, а прибыль - 50 млн евро. Финансовый нетто-поток «Kesko Group» от сделки до уплаты налогов составляет около 58 млн евро.

«Kesko Senukai» в концерне управляет строительными магазинами в Балтии и Белоруссии. В регионе компании принадлежит 54 магазинов. В прошлом году выручка компании составила около 600 млн евро.