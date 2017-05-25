Бизнесмен: в Латвии можно монетизировать любовь к музыке

Латвия обладает большим богатством: глубокими народными музыкальными традициями. Наблюдается явный музыкальный подъем, поэтому именно сейчас можно организовать «Балтийские музыкальные сезоны» (БМС), которые будут популяризировать Латвию как северную культурную столицу Европы, сказал в интервью агентству ЛЕТА член попечительского совета фонда БМС, заместитель председателя совета «Rietumu Banka» Александр Гафин.

«Я знаю мало стран, в которых фестивали хоров собирали бы по 50 тысяч человек, причем со всех краев страны, даже из небольших городков, сел приезжает большое число музыкантов. Это относится и к классической музыке», - говорит Гафин. И приводит следующие примеры. Марис Сирмайс руководит академическим хором «Latvija» - одним из лучших в Европе. С 2000 года в Латвии появились артисты, которые со временем переросли рижскую сцену и стали выступать на главных сценах мира. Среди них - Элина Гаранча, Кристина Ополайс, Александр Антоненко, Марина Ребека. В последние годы ни одного приза «Grammy» не проходит без того, чтобы кто-то из латвийских дирижеров не входил в тройку претендентов на высшую ступеньку почета. В этом году состязались даже двое: Марис Янсонс с победившим в результате Андрисом Нелсонсом, подчеркивает Гафин.

«Наблюдается явный музыкальный подъем, и мы сочли, что именно сейчас можно организовать «Балтийские музыкальные сезоны», которые будут популяризировать Латвию как северную культурную столицу Европы, это поможет увеличить приток туристов, создаст имидж Латвии и Риге», - считает член попечительского совета фонда БМС.

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По его мнению, невысокая известность Риги и Юрмалы могут сыграть положительную роль: любители музыки пять-шесть раз бывали в Зальцбурге, в Праге, на фестивалях во Франции. Но многие из них никогда не были в северной части Европы, в мало им известном, но достаточно приятном месте.

«Эффект новизны, возможность поехать, послушать и еще познакомиться с новой страной - это важно.

Кроме того, в Ригу и Юрмалу приезжают люди более интеллектуального качества, что ли. У нас на Йомас нет салона «Lamborghini», бутиков «Christian Dior» или «Chanel», нет вычурности, которая присуща Каннам, Монте-Карло, Биаррицу, итальянскому Форте-деи-Марми. К нам приедут люди, которым нужны музыка, природа и море», - уверен Гафин.