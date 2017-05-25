Латвийским крестьянам требуются гастарбайтеры на сезонные работы

Латвийским крестьянам не хватает сезонных рабочих. Причем настолько, что их уже начали привозить из других стран. За рабочие руки в сезон сбора урожая крестьяне готовы даже платить дополнительные деньги, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

В Министерстве сельского хозяйства состоялось собрание Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Обсуждались актуальные для отрасли проблемы, и одной из них является нехватка рабочих рук на селе в летний период.

Чтобы как-то решить вопрос,

в 2014 году Служба поддержки села запустила программу «Сезонных рабочих» по привлечению людей на летние работы.

По словам директора информационного департамента Службы поддержки села Улдиса Апелса, программа постепенно набирает популярность.

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«В 2014 году по всей Латвии было 86 хозяйств, которые использовали эту возможность по привлечению сезонных рабочих, а в 2016 году — уже 151 хозяйство. Соответственно, число рабочих было в 14-м году — 1804 занятых, а в 16-м году — уже 2733. Также, выросли доходы, которые были выплачены этим работникам. В 14-м году они получили примерно 260 тысяч евро, а в 16-м году — 706 тысяч евро», — сообщил глава департамента.

И все же, работников на селе остро не хватает. На пике летнего сезона крестьяне начинают повышать зарплаты, берегут каждого постоянного работника, а в последние годы начали привлекать работников из третьих стран, преимущественно из Украины.

«Ну, ситуация такая, что

нет больше в Латвии людей, которые могут прийти и работать на сезонных работах, скажем, на 1-2 месяца.

Поскольку те люди, которые нормальные, они уже где-то работают. А тех, кто в отпуске, или кому надо подзаработать, или просто подышать свежим воздухом — их не хватает. Поэтому мы уже года три пытаемся привлекать работникам из-за границы. И этот процесс работает», — отмечает Мара Рудзате, председатель правления Ассоциации производителей фруктов.

Законом установлено, что латвийские крестьяне должны заплатить в бюджет 54 евро за каждого привлеченного работника, а также платить ему официальную, среднюю по отрасли, зарплату. Получается, что если местный житель в среднем может заработать на сезонных работах до 400 евро в месяц, то гастарбайтеру придется заплатить 600-700 евро.

Крестьяне протестуют — правительство должно либерализовать привлечение работников из-за границы.

Иначе урожаи начнут пропадать — убирать их уже некому. А через пару лет, по данным из Великобритании, там может наступить нехватка сезонных рабочих. Так что ситуация в Латвии только осложнится.

«Не очень мы красиво выглядит ситуация, поскольку у нас безработица, а с другой стороны — не хватает работников. Их число можно, конечно, пополнить гастарбайтерами. Но больше надо задумываться о том, как донести до разума местных жителей, что ему выгоднее и удобнее работать и получать зарплату, чем быть получателем пособий», — говорит генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Вилнитис.

Ради сохранения пособий и различных льгот, которые полагаются людям со статусом безработного, очень многие отказываются от сезонных работ. Говорят, что получается себе дороже.

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