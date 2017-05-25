В Лиепае задержан возможный поджигатель машин

 

Фото: Госполиция

Для многих водителей транспортных средств май в Лиепае начался неприятно. Уже в начале месяца был констатирован поджог двух автомашин. Примерно чрез неделю на основании подозрений в краже мотоцикла, поджоге нескольких автомашин, попытке угона автомашины и угоне автомашины задержан один мужчина, – сообщила старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

1 мая в Лиепае было констатировано, что на улицах Алеяс и Э.Тиссэ горели легковые автомашины «Мерседес Бенц» и БМВ, в свою очередь, на ул.Даугавас был угнана автомашина «Фольксваген Гольф». Через неделю, 7 мая, было констатировано, что на улицах Сиена и Э.Тиссэ горели автомашины «Опель Астра» и «Мерседес Бенц», а у находившейся неподалеку автомашины «Фольксваген Гольф» поврежден механизм рулевого управления – эту автомашину виновный пытался угнать, но безуспешно.

7 мая утром в Лиепае на ул.Даугавас работники государственной полиции заметили мужчину, который толкал мотоцикл, но полицейским он не смог рассказать о происхождении транспортного средства и предъявить документы на него. Мужчина, 1995 г.рожд., был задержан на месте происшествия, должностные лица Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции в связи с произошедшим начали уголовный процесс. Так как в карманах мужчины были найдены вещи из подожженной той же ночью автомашины, он был задержан по подозрению и в поджогах других автомашин. Во время расследования выяснено, что задержанный причастен и к зарегистрированным государственной полицией 1 мая злостным поджогам на улицах Алеяс и Э.Тиссэ.

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В рамках уголовного процесса выяснено, что мужчина перед поджогом пытался угнать автомашину.

Угнанный 1 мая автомобиль «Фольксваген Гольф» он успел сдать на металлолом. От автомашины остались только шины, сиденья и разные вещи из салона.

Сейчас мужчине инкриминируются несколько преступных деяний – попытка угона автомашины, умышленное уничтожение или повреждение имущества, в том числе четыре эпизода умышленного уничтожения или повреждения имущества, если это сделано путем поджога, а также кража мотоцикла и угон автомашины.

Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции. К подозреваемому применено средство пресечения – арест. В рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование.


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