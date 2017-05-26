Латвия призывает Россию и дальше использовать наши порты

Министр сообщения Улдис Аугулис сегодня во время встречи с помощником президента России Игорем Левитиным выразил надежду на то, что во втором полугодии в Риге состоится 7-е заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, а таже пригласил российскую сторону и в дальнейшем использовать для обслуживания грузов латвийские порты, создавать в них свои терминалы и развивать производство.

Аугулис указал, что утвержден сопредседателем латвийско-российской межправительственной комиссии, и это является ясным сигналом о том, что транспортная отрасль входит в число высших приоритетов сотрудничества двух стран, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Во время встречи Аугулис и Левитин обсудили возможности сотрудничества Латвии и России в развитии международных транспортных коридоров в контексте евразийских перевозок, перспективы двухстороннего сотрудничества, включая грузоперевозки в латвийские порты.

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Левитин положительно оценил интенсивность авиасообщения между Латвией и Россией.

Аугулис отметил, что Латвия активно работает над включением в евразийские перевозки, развивает транспортные коридоры в сотрудничестве с Китаем, Казахстаном, Россией и Белоруссией. Большую роль в организации перевозок играют «Российские железные дороги» и компания «TransContainer», сказал он.

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Министр сообщения подчеркнул, что долголетнее двухстороннее сотрудничество с Россией в транспортной сфере всегда основывалось на взаимной заинтересованности. Аугулис пригласил российскую сторону и в дальнейшем использовать для обслуживания грузов латвийские порты, создавать в них свои терминалы и развивать производство. Примером успешного сотрудничества он назвал открытие в феврале 2016 года в индустриальной зоне Вентспилсского свободного порта шоколадной фабрики «Pobeda Confectionery», ставшей первой российской шоколадной фабрикой в ЕС.

Во встрече в Риге участвовали также посол России в Латвии Евгений Лукьянов, госсекретарь Минсообщения Каспар Озолиньш, его заместитель Улдис Рейманис, президент AО «Латвияс дзелзцельш» Эдвин Берзиньш.