Шлесерс: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Россией

Айнар Шлесерс
 

Айнар Шлесерс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Латвия заинтересована в том, чтобы реализовать как можно больше совместных проектов с Россией, заявил сегодня на конференции «Балтийский форум» бывший политик, ныне член правления железнодорожной логистической компании «Euro Rail Trans» Айнар Шлесерс.

Он отметил, что Латвия не может повлиять на решения, которые принимают в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и в других местах, но в то же время является заложницей многих мировых проблем.

«Радует, что с Россией можно о многом договориться, совместно работать, реализовать многие проекты. Кроме того, активизировалось также сотрудничество с Китаем, но без России это сотрудничество реально не осуществимо. Это только начало, возможностей очень много.

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Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше совместных проектов.

Если речь идет о транспортных коридорах по железной дороге, то они возможны только в сотрудничестве с Россией», - сказал Шлесерс.

Он отметил, что проект железнодорожной магистрали «Rail Baltica» также пойдет на пользу сотрудничеству Латвии и России, потому что в Латвии появится логистический парк, где будут соединяться железные дороги шириной 1520 и 1430 мм. Следовательно, через Латвию грузы из России по железной дороге можно будет доставлять до Центральной и Западной Европы.

«Индия тоже все больше и больше заявляет о себе в глобальном масштабе, и Латвия в сотрудничестве с Россией могла бы получить много индийских грузов. Одновременно мы хотим видеть как можно больше американских инвестиций в Латвии, которые можно привлечь для совместных проектов Латвии, России, Китая и Индии», - сказал Шлесерс.

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