Ищут покупателей для многоэтажки на месте золитудской трагедии

Заброшенную новостройку предлагают купить за 3,2 млн евро, общество «Золитуде 21.11.» считает, что ее владелец - компания «Homburg Zolitude» - пытается таким образом избежать выплат компенсаций потерпевшим, пишет Latvijas avīze.

Многоквартирный жилой дом, расположенный на месте золитудской трагедии на ул. Приедайнес в Риге, выставлен на продажу на сайте электронных аукционов. Хотя чиновники Рижской думы заявили, что бизнеса в этом месте уже никогда не будет, судебный исполнитель постановил определить принудительную продажную стоимость объекта с условием, что будет достигнута договоренность о его реконструкции. Это означает, что для здания ищут покупателя, который готов из него сделать жилой дом.

Три с половиной года назад на этом месте в результате обрушения супермаркета «Maxima» погибли 54 человека, а несколько десятков получили серьезные травмы. Супермаркет был соединен с тогда еще незаконченным 12-этажным жилым домом.

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Как пояснил судебный исполнитель, принудительная продажа недвижимости начата в связи с тем, что банк «Eesti Krediidipank» подал на взыскание за это имущество, принадлежащее ООО «Homburg Zolitude».

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