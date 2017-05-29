Ищут покупателей для многоэтажки на месте золитудской трагедии

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Заброшенную новостройку предлагают купить за 3,2 млн евро, общество «Золитуде 21.11.» считает, что ее владелец - компания «Homburg Zolitude» - пытается таким образом избежать выплат компенсаций потерпевшим, пишет Latvijas avīze.

Многоквартирный жилой дом, расположенный на месте золитудской трагедии на ул. Приедайнес в Риге, выставлен на продажу на сайте электронных аукционов. Хотя чиновники Рижской думы заявили, что бизнеса в этом месте уже никогда не будет, судебный исполнитель постановил определить принудительную продажную стоимость объекта с условием, что будет достигнута договоренность о его реконструкции. Это означает, что для здания ищут покупателя, который готов из него сделать жилой дом.

Три с половиной года назад на этом месте в результате обрушения супермаркета «Maxima» погибли 54 человека, а несколько десятков получили серьезные травмы. Супермаркет был соединен с тогда еще незаконченным 12-этажным жилым домом.

Реклама

Как пояснил судебный исполнитель, принудительная продажа недвижимости начата в связи с тем, что банк «Eesti Krediidipank» подал на взыскание за это имущество, принадлежащее ООО «Homburg Zolitude».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Meklē pircēju augstceltnei Zolitūdes traģēdijas vietā. Aizdomas par shēmošanu

Еще по этой теме
Золитуде: «Maxima» судится с «Ergo» по поводу страховой выплаты

Золитуде: «Maxima» судится с «Ergo» по поводу страховой выплаты

Жизнь спасателя: Трагедия в Золитуде, пожар в Президентском дворце и служба с болью в сердце

Жизнь спасателя: Трагедия в Золитуде, пожар в Президентском дворце и служба с болью в сердце

На месте трагедии в Золитуде камни и 4 деревца: давайте исправим ситуацию цветами

На месте трагедии в Золитуде камни и 4 деревца: давайте исправим ситуацию цветами


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Джамала о ягодицах на Евровидении: Пранкер не виноват Showbiz

Джамала о ягодицах на Евровидении: Пранкер не виноват

ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами Showbiz

ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров Wo&Men

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком Wo&Men

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком

42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат Showbiz

42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат

Трагедия в Золитуде

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 