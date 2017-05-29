ЕС разрешит Латвии вновь производить сахар

В этом году Евросоюз отменит ограничения на производство сахара. Это значит, что Латвия сможет возродить сахарную отрасль и свободно продавать его на рынке.

Более 10 лет назад в ЕС проходила так называемая сахарная реформа. Она была организована, чтобы сократить излишки сахара и избавиться от мелких и неконкурентоспособных производителей на рынке. В ходе реформы прекратить выращивать свеклу согласилась и Латвия. Фермерам предложили удовлетворяющие их компенсации, и производство сахара в Латвии прекратилось.

«Кто-то получил очень хорошие деньги. Компенсации, которые помогли переориентироваться на другие отрасли. Поддержка была хорошая», — рассказывает руководитель центра сельскохозяйственных консультаций Мартиньш Цимерманис.

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Однако теперь в Европе хотят развивать собственное производство сахара и выйти в роли экспортера на мировой рынок. Для этого и снимают ограничения на производство. Теперь производить сахар вновь смогут все страны ЕС. Прогнозируется, что производство сахара в ЕС увеличится на два миллиона тонн. Будет ли в числе стран-производителей Латвия? Цимерманис отмечает, что отрасль перспективная. Конечно, в одиночку фермеру не справиться. Возрождением производства сахара должны заниматься кооперативы.

«Строить свои заводы, возобновлять технический парк, который за эти годы был распродан Белоруссии и Украине — это возможно. Есть фермеры, которые не забыли этот бизнес, и у них есть планы, идеи», — говорит Цимерманис.

Цимерманис добавляет, что если не местные кооперативы, то есть надежда, что возрождением отрасли в Латвии могут заняться заграничные инвесторы. Конечно, при условии, что бизнес окажется прибыльным. Но об этом можно будет судить, только тщательно проанализировав ценовые тенденции. Член совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Вилнитис отметил, что действительно все зависит от инициативы частных предпринимателей.

«Если они знают, что у продукта будет сбыт, то это уже хорошее начало. Второй шаг — если у государства появляется интерес. Тогда можно говорить о разных проектах и изменениях», — поясняет специалист.

У Вилнитиса нет ответа на вопрос, будет ли в нынешней ситуации производство сахара в Латвии интересно инвесторам. С одной стороны, по прошлому опыту видно, что это дело прибыльное, с другой рынок уже распределен и завоевывать место под солнцем будет нелегко.

Представитель Министерства земледелия Даце Фреймане отметила, что ведомство не регулирует вопрос восстановления производства сахара.

«Конечно, если кто-то захочет производить сахар, то он сможет это делать. Но если кто-то такое решение примет, то надо учитывать, что в результате открытия рынка сахара, возможно вырастет конкуренция среди предприятий», — говорит представитель Минземледелия.

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Фреймане говорит, что сложно сказать — изменится ли в связи с отменой ограничений цена на сахар. Однако руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе отмечает, что стремительного падения стоимости сахара ждать не стоит. Цена на продукт скорее всего упадет, но утверждать это стопроцентно нельзя.

«Когда Евросоюз отменит квоты, то скорее всего цена на сахар упадет. Но это если мы смотрим с точки зрения ограничений на производство. С другой стороны, цена на продукты питания, в том числе и сахар, формируется из разных показателей: цена на топливо, политическая ситуация, урожай или неурожай, болезни», — отмечает Гулбе.

На данный момент наиболее крупные производители сахара среди стран ЕС — Франция и Германия.