Ryanair отчиталась о рекордной годовой прибыли

 

Фото: LEX VAN LIESHOUT / ANP

Ирландская Ryanair, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, отчитался сегодня о рекордной годовой прибыли, полученной вопреки резкому снижению средних тарифов из-за избыточных мощностей и решению британцев проголосовать за выход из Евросоюза.

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Чистая прибыль Ryanair за год, завершившийся в марте 2017 года, достигла 1,316 млрд евро ($1,46 млрд). Этот показатель находится на нижней границе прогнозного диапазона — 1,3-1,35 млрд евро, однако соответствует ожиданиям аналитиков, сообщает Reuters.

Компания за год перевезла 120 млн пассажиров, тогда как изначально сообщала о 116 млн. Ryanair планирует перевезти 130 млн в текущем финансовом году, прогнозируя рост примерно на 8% против 13% в этом году.

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Перевозчик также ожидает снижения тарифов на 5-7% за финансовый год, который завершится в марте 2018-го, против 13-процентного снижения за минувший фингод.

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