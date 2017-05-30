Сравнение пенсий в Латвии с другими странами экс-СССР вас приятно удивит

Портал «Радио Свободная Европа» составил рейтинг стран бывшего СССР с самыми большими пенсиями. В расчет был взят медианный размер пенсии в каждой стране.
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Эстония занимает в этом рейтинге первое место с медианной пенсией в 388 евро (434 долларов) в месяц.
На втором месте расположилась Латвия (315$ или 282 евро), затем Литва и Россия, в которой медианная пенсия составляет 193 евро (216 долларов), сообщает Postimees.ee.
Последнее место занимает Таджикистан, в котором медианная пенсия составляет 27 евро (30 долларов).Еще по этой теме