Сравнение пенсий в Латвии с другими странами экс-СССР вас приятно удивит

Портал «Радио Свободная Европа» составил рейтинг стран бывшего СССР с самыми большими пенсиями. В расчет был взят медианный размер пенсии в каждой стране.

Эстония занимает в этом рейтинге первое место с медианной пенсией в 388 евро (434 долларов) в месяц.

На втором месте расположилась Латвия (315$ или 282 евро), затем Литва и Россия, в которой медианная пенсия составляет 193 евро (216 долларов), сообщает Postimees.ee.

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Последнее место занимает Таджикистан, в котором медианная пенсия составляет 27 евро (30 долларов).

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