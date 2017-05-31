С сегодняшнего дня на избирательных участках начинается предварительное голосование на выборах самоуправлений, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Сегодня участки будут открыты с 17 до 20 часов. Завтра, 1 июня, можно проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

В дежурном режиме избирательные участки начали работу 29 мая.

Участки работают по несколько часов в день, и здесь можно подать заявку на голосование по месту жительства, если избиратель не может прийти на участок по состоянию здоровья.

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Также в течение оставшихся до выборов дней на участках можно ознакомиться со списками депутатов, сведениями о них, предвыборными программами и порядком голосования.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.

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