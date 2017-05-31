Иева Трейя
 

Иева Трейя. Фото: LETA

В ожидании конференции «Женщина в бизнесе 2017» журнал Kapitāls назвал самых успешных и богатейших латвийских предпринимательниц.

На первом месте единственная владелица сети заправочных станций Viada Алла (Алевтина) Мороз (20 млн евро), которая в этом списке находится уже более 10 лет, однако на первой строчке ТОПа находится впервые. Несмотря на засилье международных брендов на рынке топлива, ей удалось не только удержаться, но и увеличить ценность своего имущества.

На втором месте предпринимательница из Латгале, крупнейшая владелица фирмы по развитию и управлению недвижимостью Marno J Елена Сагателян (14 млн евро). Несмотря на проблемы с принадлежащим ее фирме елгавским торговым центром Pilsētas pasāža, где были констатированы серьезные строительные дефекты, она в списке поднялась на второе место.

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На третьей строчке единственная владелица торговца оборудования для баров, ресторанов и гостиниц SIA Gemoss Иева Трейя (11 млн евро), которая продолжает расширять свою бизнес-империю, например, открыв в прошлом году магазин и склад в Лиепае. Таким образом и стоимость ее имущества возросла. Трейе также принадлежат SIA Umeko и 50% SIA Andrito Coffee Roastery.

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