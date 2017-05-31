В странах Балтии больше всего средняя зарплата выросла в Литве

В первом квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года прирост средней брутто-зарплаты в Литве был самым большим в странах Балтии, свидетельствуют данные латвийского Центрального статистического управления.

В Литве годовой прирост средней брутто-зарплаты в первом квартале составил 9,3%, в Латвии - 7,2%, в Эстонии - 5,7%.

Средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале 2017 года самой высокой среди стран Балтии была в Эстонии - 1153 евро. В Латвии она составляла 886 евро, в Литве - 818 евро.

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Во всех трех странах Балтии за год повысилась минимальная зарплата. В Эстонии она повышена с 430 до 470 евро (на 9,3%), в Литве - с 350 до 380 евро (на 8,6%), в Латвии - с 370 до 380 евро (на 2,7%).

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