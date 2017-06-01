Мировой рейтинг конкурентоспособности: Латвия катится вниз

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Латвия заняла 40-е место в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, что по-прежнему является худшей позицией среди стран Балтии, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга глобальной конкурентоспособности, который составляет базирующаяся в Швейцарии бизнес-школа IMD.

В прошлом году Латвия занимала 37-е место.

Литва в этом году заняла 33-е место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Эстония поднялась на одну позицию и заняла 30-е место.

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По оценке IMD, страной с самой конкурентоспособной экономикой по-прежнему остается Гонконг, на втором месте расположилась Швейцария, сохранив прошлогодний результат. Сингапур поднялся на одну позицию и занял 3-е место, а США опустились в рейтинге на одну позицию и находятся на 4-м месте. В десятку самых конкурентоспособных стран также вошли Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой в Европе, опустилась на одну позицию и заняла в этом году 13-е место, Великобритания тоже потеряла одну позицию и занимает 19-е место, Франция находится на 31-м месте в рейтинге. Самые плохие результаты среди стран Европы у Греции и Хорватии - 57-е и 59-е места соответственно.

Всего в рейтинге этого года представлено 63 страны.

При оценке стран используются 260 критериев, в том числе макроэкономические показатели, а также учитывается мнение более 6250 предпринимателей об уровне коррупции, состоянии бизнес-среды и уровне жизни.


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