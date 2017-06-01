Два варианта финансирования здравоохранения: Вам не очень понравится

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа предложит коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - на один процентный пункт повысить налог на добавленную стоимость (НДС) или ввести обязательное медицинское страхование.

Как премьер заявил сегодня после заседания рабочей группы, в целом рассматривалось четыре предложения, но коалиции будут предложены два.

По словам Кучинскиса,

повышение НДС на процентный пункт обеспечит бюджету здравоохранения дополнительно около 80 миллионов евро.

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В свою очередь предложение Банка Латвии о введении обязательного страхования, установив ежемесячную плату в размере 20 евро, даст здравоохранению дополнительно около 250 млн евро.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее заявила, что Минздрав не изменил своей позиции и выступает против фиксированного платежа населения за услуги здравоохранения. Министерство выступает за то, что нужно привязать страхование здоровья к соцналогу, особенно с учетом размеров теневой экономики в Латвии.

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