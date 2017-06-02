Латвия эмитировала на международных рынках облигации на 350 млн евро

Латвия вчера эмитировала на международных финансовых рынках еврооблигации на общую сумму 350 млн евро и таким образом привлекла весь запланированный на 2017 год заем на международных финансовых рынках, сообщили агентству ЛЕТА в Госкзане.

В дополнение к находящимся в обращении 10-летним облигациям эмитированы облигации на 150 млн евро с доходностью 0,95% при ранее установленной фиксированной процентной (купонной) ставке 0,375% в год со сроком погашения 7 октября 2026 года, а также облигации на 200 млн евро с доходностью 1,703% при ранее установленной фиксированной процентной (купонной) ставке 1,375% и сроком погашения 16 мая 2036 года.

Спрос на облигации в 3,3 раза превышает предложение. В обеих дополнительных эмиссиях участвовали более 120 инвесторов из разных стран.

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Ведущие банки эмиссии - «Deutsche Bank», «Goldman Sachs International» un «Sociеtе Gеnеrale».

Как сообщалось, 9 февраля 2017 года Латвия одновременно эмитировала на международных финансовых рынках еврооблигации на общую сумму 650 млн евро.