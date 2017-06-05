Хотите бизнес в Чили или Коста-Рике? Наш МИД расскажет, как его начать

 

Фото: EPA/Scanpix

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) 15 июня с 14:00 до 16:00 организует дискуссию о возможностях для развития бизнеса в сфере электронных услуг в Латинской Америке, преимущественно в Чили и Коста-Рике, и приглашает принять в ней участие представителей государственного и частного сектора.

Эксперты из Европейской комиссии ознакомят участников дискуссии с проведенным исследованием отрасли электронных услуг и сектора ИКТ Чили и Коста-Рики, а также представят предложения латвийских ИКТ предприятий в сфере электронных услуг для рынка Чили и Коста-Рики, сообщили Русскому TVNET в МИД.

Мероприятие проводится в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Латвии, фондом ЕС – Латинская Америка и сетью деловых услуг Европы и Латинской Америки (ElanBiz). В нем примут участие исполнительный директор фонда ЕС - Латинская Америка Паола Амадей (Paola Amadei), которая проинформирует о сотрудничестве ЕС и Латинской Америки, в свою очередь представитель ElanBiz Хавьер Санчес (Javier Sanchez) рассмотрит экспортные возможности латвийских предприятий в Латинской Америке.

Реклама

Семинар будет проходить в Министерстве иностранных дел, улица К. Валдемара 3.

Заявку на участие можно подать до 13 июня, зарегистрировавшись на: http://ej.uz/Latin


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу Showbiz

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу

«Натуральное» кесарево сечение полезно для мамы и малыша Wo&Men

«Натуральное» кесарево сечение полезно для мамы и малыша

Почему нельзя чистить уши ватными палочками Wo&Men

Почему нельзя чистить уши ватными палочками

В США создали картонные очки для дополненной реальности Hi-Tech

В США создали картонные очки для дополненной реальности

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде Wo&Men

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде

Бизнес

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 