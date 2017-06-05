Хотите бизнес в Чили или Коста-Рике? Наш МИД расскажет, как его начать

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) 15 июня с 14:00 до 16:00 организует дискуссию о возможностях для развития бизнеса в сфере электронных услуг в Латинской Америке, преимущественно в Чили и Коста-Рике, и приглашает принять в ней участие представителей государственного и частного сектора.

Эксперты из Европейской комиссии ознакомят участников дискуссии с проведенным исследованием отрасли электронных услуг и сектора ИКТ Чили и Коста-Рики, а также представят предложения латвийских ИКТ предприятий в сфере электронных услуг для рынка Чили и Коста-Рики, сообщили Русскому TVNET в МИД.

Мероприятие проводится в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Латвии, фондом ЕС – Латинская Америка и сетью деловых услуг Европы и Латинской Америки (ElanBiz). В нем примут участие исполнительный директор фонда ЕС - Латинская Америка Паола Амадей (Paola Amadei), которая проинформирует о сотрудничестве ЕС и Латинской Америки, в свою очередь представитель ElanBiz Хавьер Санчес (Javier Sanchez) рассмотрит экспортные возможности латвийских предприятий в Латинской Америке.

Реклама

Семинар будет проходить в Министерстве иностранных дел, улица К. Валдемара 3.

Заявку на участие можно подать до 13 июня, зарегистрировавшись на: http://ej.uz/Latin