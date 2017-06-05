Партии не могут договориться по вопросу финансирования медицины

Рабочая группа под руководством премьер-министра Мариса Кучинскиса предложила несколько вариантов дополнительного финансирования медицины, но партнеры по правящей коалиции пока однозначно не поддержали ни один из них.

Ранее глава правительства рассчитывал решить вопрос на этой неделе, но теперь решение перенесено на следующую неделю.

Кучинскис после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что вопрос будет обсуждаться внутри партий. Партнеры понимают, что временной ресурс ограничен, поэтому на следующей неделе в вопросе нужно поставить точку, сказал Кучинскис.

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Заместитель председателя «Единства» Эдвард Смилтенс согласился, что время ограничено, но «Единство» ожидает точных предложений, которые согласованы внутри Союза «зеленых» и крестьян, потому что заявления представителей этой политической силы были достаточно противоречивы.

Кучинскис на это возразил, что за решение несет ответственность вся коалиция в целом.

Речь сейчас идет о двух потенциальных источниках средств на здравоохранение - привязка обязательного страхования к минимальным соцвзносам и выделение на медицину 1,5% социального бюджета, что будет компенсировано повышением НДС на один процентный пункт, или же введение обязательного страхования здоровья с фиксированным или дифференцированным платежом.

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