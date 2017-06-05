Партии не могут договориться по вопросу финансирования медицины

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Рабочая группа под руководством премьер-министра Мариса Кучинскиса предложила несколько вариантов дополнительного финансирования медицины, но партнеры по правящей коалиции пока однозначно не поддержали ни один из них.

Ранее глава правительства рассчитывал решить вопрос на этой неделе, но теперь решение перенесено на следующую неделю.

Кучинскис после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что вопрос будет обсуждаться внутри партий. Партнеры понимают, что временной ресурс ограничен, поэтому на следующей неделе в вопросе нужно поставить точку, сказал Кучинскис.

Реклама

Заместитель председателя «Единства» Эдвард Смилтенс согласился, что время ограничено, но «Единство» ожидает точных предложений, которые согласованы внутри Союза «зеленых» и крестьян, потому что заявления представителей этой политической силы были достаточно противоречивы.

Кучинскис на это возразил, что за решение несет ответственность вся коалиция в целом.

Речь сейчас идет о двух потенциальных источниках средств на здравоохранение - привязка обязательного страхования к минимальным соцвзносам и выделение на медицину 1,5% социального бюджета, что будет компенсировано повышением НДС на один процентный пункт, или же введение обязательного страхования здоровья с фиксированным или дифференцированным платежом.

Еще по этой теме
На финансирование медицины пустят 1% от социальных взносов

На финансирование медицины пустят 1% от социальных взносов

На следующей неделе коалиция должна принять решение о финансировании медицины

На следующей неделе коалиция должна принять решение о финансировании медицины

Партнеры по коалиции скептически относятся к идее повысить НДС для медицины

Партнеры по коалиции скептически относятся к идее повысить НДС для медицины


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Krogsils, 190000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Почему нельзя чистить уши ватными палочками Wo&Men

Почему нельзя чистить уши ватными палочками

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу Showbiz

Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем Showbiz

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем

«Натуральное» кесарево сечение полезно для мамы и малыша Wo&Men

«Натуральное» кесарево сечение полезно для мамы и малыша

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба Hi-Tech

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба

Здравоохранение

Финансы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 