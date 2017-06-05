Рейзниеце-Озола: вступление в еврозону принесло больше выгоды, чем потерь

Вступление Латвии в еврозону способствовало формированию ее имиджа как надежной для инвестиций страны, заявила сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола на совместном заседании комиссий Сейма по европейским делам и по бюджету и финансам (налогам).

Вступление в еврозону не только способствовало узнаваемости Латвии в Европе и мире, но и повысило кредитный рейтинг государства и сделало Латвию привлекательной для инвесторов. «Для нас это особенно важно, так как уровень долгов у нас чрезвычайно большой», - отметила она.

Путь Латвии в еврозону был богат на вызовы и препятствия, самым большим вызовом был период с 2008 до 2010 года, когда введение евро в Латвии казалось почти нереальной и недостижимой целью, сказала министр.

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«Правительству удалось превратить дефект в эффект,

ибо были быстро и решительно приняты важные решения, обеспечившие Латвии возможность получить финансовую помощь от международных организаций», - пояснила она.

Правда, это создало брешь в народном хозяйстве, положив начало оттоку жителей Латвии в другие страны. Государству важно бороться за то, чтобы вернуть часть уехавших жителей, ведь в нее входят наиболее предприимчивые и умные люди, указала Рейзниеце-Озола.

Некоторые думали, что вступление в еврозону решит все экономические и социальные проблемы Латвии.

Однако важно понять, что вступление в еврозону, так же как членство в ОЭСР, было следующим логическим шагом, способствовавшим дальнейшему экономическому и монетарному сотрудничеству Латвии с ЕС и другими странами мира. «Все вместе это, бесспорно, создает имидж Латвии как страны, надежной для инвестиций», - подчеркнула она.

Правда, переход на евро в Латвии не вызвал такого большого притока инвестиций, как в Эстонии, но безусловно стал чрезвычайно важным фактором стабильности как раз в те годы, когда в Латвии существовали геополитические риски, включая российские санкции.

Одним из преимуществ членства Латвии в еврозоне министр назвала возможности влиять на продвижение политической стороны еврозоны, участвуя в решении проблемных вопросов и формировании политики. К тому же еврозона обеспечила Латвии щит финансовой безопасности от экономических потрясений в будущем, гарантированный доступом к ликвидности Европейского центробанка, а также Европейским механизмом стабильности.

«В целом можно резюмировать, что потенциал выгод больше, чем потерь, и это налагает дополнительную ответственность - и политическую, и финансовую», - подчеркнула Рейзниеце-Озола.

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