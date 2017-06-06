БПБК просит предъявить пяти лицам обвинение в присвоении денежных средств

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) просит прокуратуру предъявить пяти лицам, включая бывшего начальника Рижского центрального рынка Анатолия Абрамова, обвинение в присвоении денежных средств.

Не называя имен, в БПБК сегодня сообщили агентству ЛЕТА, что в период с апреля 2014 года до июля 2015 года работники муниципального АО «Ригас централтиргус» осуществляли противоправные действия.

Председатель правления АО «Ригас централтиргус» организовал присвоение денег в крупном размере, в этом ему пособничал работник АО «Ригас централтиргус», а еще трое работников присвоили денежные средства в крупном размере, оказавшиеся в их распоряжении при выполнении служебных обязанностей, и передали их руководству.

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БПБК просит предъявить одному государственному должностному лицу обвинение в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, вызвавшем тяжелые последствия, и в организации присвоения денежных средств в крупном размере, еще одному - в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, вызвавшем тяжелые последствия и в пособничестве присвоению денежных средств в крупном размере, трем лицам - в присвоении денежных средств в крупном размере.

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