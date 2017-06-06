Министр финансов: Латвия не согласна с мнением ЕК о слишком быстром росте

Дана Рейзниеце-Озола
 

Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвия не согласна с мнением Еврокомиссии (ЕК) о слишком быстром росте страны, заявила сегодня журналистам министр экономики Дана Рейзниеце-Озола.

Сегодня Кабинет министров заслушал презентацию директора гендиректората ЕК по экономике и финансам Манфреда Бергмана о рекомендациях ЕК для Латвии и оценку государственной программы стабильности.

Сегодня правительство никаких решений не приняло.

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Латвия продолжит с ЕК дискуссии о планируемом уровне бюджетного дефицита в размере 2,4% и о том, может ли Латвия позволить себе меры развития, планируя бюджет 2018 года, сообщила министр.

«ЕК считает, что Латвия с 2014 года развивается слишком стремительно, мы же с этим мнением не согласны. Другие организации, например, МВФ и ОЭСР тоже указывают, что Латвия развивается хорошо и в соответствии со своим уровнем», - сказала она.

Латвия продолжит обсуждать с ЕК также содержание реформ налоговой политики.

На вопрос, планируется ли снизить бюджетный дефицит в соответствии с рекомендациями ЕК, Рейзниеце-Озола ответила, что Минфин готовит пакет законопроектов в соответствии с выданным правительством мандатом. Правительство сможет рассмотреть его уже на следующей неделе.

Как сообщалось, Еврокомиссия считает, что запланированная в Латвии налоговая реформа может привести к риску значительных отклонений от требований Пакта стабильности и роста в 2018 году.

Правила бюджетной дисциплины ЕС предусматривают, что структурный дефицит Латвии в 2018 году не должен превышать 1,7% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в латвийскую программу стабильности включен номинальный дефицит в размере 1,6% от ВВП.

Как подчеркивает Еврокомиссия, если при проведении налоговой реформы не будет найдено достаточных компенсирующих механизмов, структурный дефицит в 2018 году может достичь 2,4% от ВВП, что является существенным отклонением.

Как сообщил советник по экономике представительства ЕС в Латвии Мартиньш Земитис, Еврокомиссия считает налоговую реформу в известной мере обоснованной, отмечая, что она предусматривает много полезных мер, тем не менее они потенциально угрожают соблюдению бюджетной дисциплины в Латвии. «Реформа - дополнительный стимул для экономики в момент, когда все активнее становится кредитование и в экономику вливаются средства из фондов ЕС. Экономика уже и так разогревается, а при налоговой реформе она разогреется еще больше. Еврокомиссия опасается, самый ли сейчас подходящий момент для такого стимулирования», - сказал Земитис.


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