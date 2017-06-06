«Lietuvos gelezinkeliai» планирует возить пассажиров в Даугавпилс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Закрыв маршрут в Москву, литовская железнодорожная компания «Lietuvos gelezinkeliai» планирует возить пассажиров в латвийский Даугаувпилс. По словам представителя компании, «Lietuvos gelezinkeliai» уже готова, ожидается окончательное одобрение латвийских коллег.

«Со своей стороны мы уже готовы, нужно завершить согласование с латвийской стороной», - сообщил агентству BNS Мантас Дабаускас. По его словам, маршрут будет запущен в ближайшие месяцы.

Сейчас «Lietuvos gelezinkeliai» возит пассажиров до находящегося у границы Турмантаса, однако хочет продлить маршрут на 15 км. - до Даугавпилса.

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В понедельник представители «Lietuvos gelezinkeliai» провели консультации о новых маршрутах с латвийской железнодорожной компанией «Латвияс дзелзцельш».


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