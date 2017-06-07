В Литве под Паневежисом вспышка африканской чумы свиней

 

Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

В Паневежской области Литвы в небольшом приусадебном хозяйстве подтвердилась вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у свиней, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

В Литве это уже вторая в этом году вспышка АЧС у свиней.

Всем свиноводам в Латвии чрезвычайно важно соблюдать меры биобезопасности, чтобы предохранить свиней от заболевания АЧС. Это особенно важно в летние месяцы, когда риск переноса вирусов в свиноводческих хозяйствах значительно выше, подчеркнула Мейстере.

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ПВС продолжает проверку биобезопасности на свинофермах по всей Латвии. В 2016 году было проведено более 13 тыс. таких проверок, в этом году ПВС начала аудиты биобезопасности на больших свинофермах, где содержатся более 1000 свиней.

По данным ПВС, в этом году в Латвии АЧС подтверждена у 561 кабана и у 13,544 тыс. свиней.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.


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