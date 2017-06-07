Снижение подоходного налога с населения могут отложить

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Правящая коалиция планирует обсудить различные новые предложения по компенсирующим механизмам налоговой реформы - более прогрессивный подоходный налог с населения (ПНН), возможность на полгода отложить снижение ставки ПНН и другие предложения, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

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На следующей неделе коалиция намерена договориться о налоговой реформе и финансировании медицины, поэтому политикам предложены для обсуждения разные варианты изменений. Пока договоренность по ним не достигнута, и дискуссии впереди.

Если потребуются дополнительные компенсирующие механизмы, снижение ставки ПНН до 20% может быть введено не с 1 января, а с июля 2018 года. Также будет обсуждаться более прогрессивная ставка ПНН, чем планировалось раньше.

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На обсуждение коалиции предложен следующий вариант - ставка ПНН 20% на доходы до 900 евро, 23% на доходы с 900 до 3300 евро, 26% на доходы до 8000 или 900 евро в месяц и 31% на более высокие доходы, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

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