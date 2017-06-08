Коалиция отказалась от фиксированной платы за медстрахование

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Правящая коалиция отказалась от намерения ввести фиксированную плату за медицинское страхование, сказал в интервью Латвийскому радио премьер-министр Марис Кучинскис.

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По словам премьера, дискуссии о финансировании медицины близятся к завершению и есть несколько пунктов, по которым достигнуты договоренности. Например, и коалиция, и оппозиция согласны с тем, что получение услуг здравоохранения нужно связать с уплатой налогов.

В коалиции отклонена модель, которая предусматривала взимание фиксированной суммы в размере 20 евро с каждого жителя.

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Как указал Кучинскис, для тех жителей, кто не платит социальный налог, фиксированный платеж будет введен, а те, кто платит налог, получат страховой полис, который позволит своевременно получать консультации специалистов и реабилитационные услуги.

Премьер отметил, что по-прежнему обсуждаются две возможные модели финансирования здравоохранения, и одна из них предусматривает повышение налога на добавленную стоимость на 1%.

Окончательно договориться по вопросам, связанным с налоговой реформой и финансированием здравоохранения, коалиция планирует на будущей неделе.

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