Экономист: бедняки с низкими пенсиями могут стать политическими шантажистами

Главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс считает, что у Латвии есть три варианта развития, два из них - хорошие, третий - плохой. «Если ничего не делать, не решать вопросы демографии и экономического роста, мы просто умрем бедными. - говорит он. - А что нам остается? Денег нет, работников нет, пенсии крошечные. Мы просто со временем привыкнем к бедности и в ней и останемся». Какие же варианты - хорошие и что для этого нужно делать?

- За последние 13 лет из Латвии уехали около 300 тысяч человек. Если попытаться понять, сколько потеряла экономика от этого процесса, то можно вывести такие цифры. ВВП Латвии составляет 25 миллиардов евро. Всего в Латвии трудятся 893 тысячи человек, а значит, ВВП на одного работающего - 28 тысяч евро. Умножаем их на 300 тысяч уехавших и получаем 8,5 миллиардов евро, которые мы потеряли вместе с нашими эмигрантами. Уместны ли такие расчеты?

- С какой-то долей погрешности - да. Все-таки уезжали не только трудоспособные жители, но и дети, да и пожилые люди. Но, безусловно, каждый уехавший человек - это потери для экономики, потому что мы теряем не только налогоплательщика, который больше не платит налоги в бюджет, не зарабатывает для страны прибавочную стоимость и вместе с собой забирает свои интеллектуальные ресурсы. Плюс с каждым уехавшим мы теряем еще и детей, которые родятся у этого человека.

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- С другой стороны, есть мнение, что и маленькие страны могут жить вполне благополучно, например, та же Швейцария или Люксембург. К тому же в эпоху технологического процесса рабочие руки уже перестают быть условием номер один для создания прибавочной стоимости.

- Да, в этом тоже есть своя правда, и мировой опыт показывает, что есть маленькие страны с развитой экономикой. Однако странам с большой численностью населения в каком-то смысле приходится проще, потому что предприятия этих стран могут вполне нормально работать на внутреннем рынке и им не надо думать об экспорте, который сам по себе - более сложный процесс.

В Латвии внутренний рынок постоянно сжимается, поэтому предприятиям приходится думать об экспорте, иначе не выжить. На мой взгляд, проблема заключается не столько в сокращении численности населения, сколько в изменении структуры населения.

- Речь о старении населения?

-Да, и это главная проблема. Если мы посмотрим на ситуацию сейчас, то средний возраст жителя Латвии составляет 42 года. И он постоянно увеличивается. Через 20-30 лет он увеличится еще больше и в какой-то момент подойдет к предпенсионному. Это значит, что одному работающему придется содержать больше пенсионеров, да и в целом неработающих людей, включая детей.

В исследовании Certus были такие цифры: в 1990 году 5,5 работающих содержали 1 пенсионера. В 2000 году 4,6 работающих содержали 1 пенсионера. В 2010 году эта пропорция сместилась на 3,7 к 1 пенсионеру, в 2020 будет уже 3:1, а к 2030 году - 2,7 к 1 пенсионеру. Учитывая, что в частном секторе работает всего 49% от всех работников (остальные - в общественном секторе), то реально зарабатывает для бюджета всего половина от всех работников. Это значит, что к 2030 году один налогоплательщик будет содержать одного пенсионера. Вот это уже серьезно!

- Это серьезно, но возможно ли это в принципе?

- Это возможно. Но важным становится вопрос, сколько зарабатывают эти люди, которым придется нести на себе бремя социального бюджета. И важно, каков уровень налогообложения в стране. Если у нас вдруг возникает соблазн брать с работающего человека все больше и больше налогов, то это прямая причина к отъезду этого человека. И мы опять увидим спираль сокращения населения.

- Вы не видите угроз для стабильности пенсионной системы в будущем?

- Прямых угроз в том, что пенсии совсем не будут платить, я не вижу. Но вопрос в том, насколько велики будут эти пенсии. Сейчас пенсионная система устроена так, что пенсионный коэффициент составляет 0,4-0,5. То есть наша пенсия должна составлять примерно 40-50% от нашей зарплаты.

Однако если демография и дальше будет ухудшаться, то этот коэффициент будет снижаться. И вполне может получиться так, что мы будет получать уже не 40% от зарплаты, а 20%. Но если человек и сейчас живет в теневой экономике, то он может не получить даже этого.

- Многие рассуждают так: зачем платить налоги, я лучше отложу на старость сам.

- Насколько мне известно, люди, которые получают зарплату в конверте, ничего не копят. Или копят, но мало. Но человек думает так: я не проживу так долго, а смысл тогда копить на пенсию. Что это значит? Это значит, что в пенсионном возрасте им будет хреново! Посмотрите, как часто рассуждают мужчины. «Ай, какой смысл что-то откладывать, если средний возраст жизни мужчин в Латвии - 68 лет». Но это же неправда. Продолжительность жизни постоянно растет, и после пенсии можно прожить еще 12-15 лет. И если у него все это время не будет нормальной пенсии и накоплений, то это же будет классический бедняк. А чем это чревато?

- Чем же?

- Ну подумайте, что может сделать бедный избиратель. Он же пойдет к политикам и будет шантажировать их тем, что я за тебя проголосую только тогда, когда ты мне поднимешь пенсию. А если таких будет много? Это же чревато уже другими проблемами в стране.

- Но, может, к тому времени в мире введут базовый доход, и все будут жить долго и счастливо?

- Я не верю, что его введут достаточно быстро. Да, сейчас в некоторых странах проходит такой эксперимент, например, в Финляндии. Но пока ведь неясно, будет из этого толк или нет. В любом случае, в контексте Латвии говорить о базовом доходе ну очень преждевременно.

- Если с демографией так плохо, может быть, пора открыть двери и приглашать иммигрантов?

- Да, они нам нужны. Тут все просто. Если мы смотрим в будущее, то нам важно достичь высоких темпов роста экономики. Как достичь? С помощью экспорта. Но если мы хотим повысить свой экспорт, и особенно так называемый сложный экспорт с продукцией высокой добавленной стоимостью, то у нас должны быть какие-то уникальные знания. Вот эти знания от иммигрантов нам и нужны. Но пока эстонцы, например, более открыты в этом плане, а мы как-то побаиваемся кого-то ввозить.

По сути, у нас есть три варианта. Либо мы сами становимся умнее, вкладываем в свое развитие. Либо мы открываем двери для умной иммиграции. Либо же остается еще один вариант - плохой: мы просто умрем бедными. А что нам остается? Денег нет, работников нет, пенсии крошечные. Мы просто со временем привыкнем к бедности и в ней и останемся.

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