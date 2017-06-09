Российский бизнесмен Игорь Макаров интересуется акциями «Латвия газе»

Российский бизнесмен, владелец международной группы «Areti» (ранее «Itera») Игорь Макаров интересуется принадлежащими ООО «Itera Latvija» акциями предприятий АО «Латвияс газе» (ЛГ) и АО «Conexus Baltic Grid». Эту информацию агентству ЛЕТА подтвердил председатель правления «Itera Latvija» Юрис Савицкис.

Он признал, что Макаров является одним из претендентов на принадлежащие «Itera Latvija» акции предприятий, но переговоры пока лишь на начальном этапе.

На вопрос о том, есть ли у Макарова возможность в соответствии с требованиями закона об энергетике приобрести акции ЛГ и «Conexus Baltic Grid», Савицкис ответил, что в настоящее время этот вопрос изучается.

Также пока нет ясности о том, будут ли приобретены только акции предприятий или вся «Itera Latvija».

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Возможную стоимость сделки Савицкис не назвал, отметив лишь, что речь идет о суммах примерно такого уровня, какие уже озвучивались раньше. «Плюс-минус 5%», - добавил он.

По словам руководителя «Itera Latvija», больше ясности по этому вопросу может появиться через месяцы, кроме того, по словам Савицкиса, «претенденты приходят и уходят».

Игорь Макаров - российский бизнесмен, президент «Areti International Group Limited».

В 1992 году он учредил предприятие «Itera», которое стало одной из крупнейших в мире частных газовых компаний. После того как нефтегазовый бизнес «Itera» в 2013 году был продан государственной компании «Роснефть», другая часть группы - «Itera International Group of Companies» - была переименована в «Areti International Group».

До 2014 года Макаров занимал должность председателя совета «Itera Latvija».

Компания «Conexus Baltic Grid» была учреждена в конце прошлого года путем отделения от ЛГ активов системы хранения и передачи газа. Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро.

По различным оценкам, стоимость ее акций составляет около 200 млн евро.

Владельцами «Conexus Baltic Grid» являются те же акционеры, что и у ЛГ - российский «Газпром» (34,1%), опосредованно «Marguerite Fund», учрежденный Европейским инвестиционным банком (29,1%), немецкая компания «Uniper Ruhrgas International GmbH» (18,3%) и «Itera Latvija» (16%).

В соответствии с требованиями закона об энергетике до конца года «Conexus Baltic Grid» должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами ЛГ. Это требование не относится к финансовому инвестору «Marguerite Fund».

Крупнейшими акционерами ЛГ являются «Газпром» (34%), «Marguerite Gas II» (28,97%), «Uniper Ruhrgas International» (18,26%) и «Itera Latvija» (16%).