«Ригас сатиксме» терпит миллионные убытки

Оборот столичного предприятия общественного транспорта ООО «Ригас сатиксме» (РС) в первом квартале этого года составил 37,765 млн евро, что на 2,6% меньше, чем за соответствующий период 2016 года, а убытки составили 3,945 млн евро, что в 2,2 раза больше, свидетельствует обнародованная РС информация.

Доходы предприятия от оказания услуг общественного транспорта уменьшились в первом квартале на 1,3 млн евро или 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а доходы от услуг автостоянок составили 3 млн евро, что на 0,3 млн евро или 12,3% больше.

Как отмечает руководство РС, сокращение доходов от продажи билетов на общественный транспорт связано с введением с 1 июля 2016 года часовых билетов и предоставления с 1 декабря 2016 года льгот на проезд работникам всех детских садов столицы и др. категорий пассажиров.

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Эксплуатационные расходы РС в первом квартале составили 39,5 млн евро, что на 1,4 млн евро больше, чем за тот же период 2016 года.

Обязательства предприятия с начала текущего года увеличились на 6,1 млн евро, и в конце марта их удельный вес в общих активах РС составлял 69,6%.

За три первых месяца года в общественном транспорте Риги перевезено 35,829 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В первом квартале РС обслуживало 5316 платных автопарковочных мест, а общее число пользователей автостоянок составило 1,245 млн.

В первом квартале 2016 года оборот РС составлял 38,785 млн евро, убытки - 1,76 млн евро.

РС обеспечивает в столице пассажирские перевозки на автобусах, трамваях и троллейбусах, а также обслуживает парковки вдоль улиц. Предприятие принадлежит Рижской думе.