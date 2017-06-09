АО «Eesti Meedia» хочет купить портал недвижимости «City24»

Крупнейший медиаконцерн Балтийских стран АО «Eesti Meedia» приступил к переговорам о покупке отделений портала недвижимости «City24» в Эстонии и Латвии.

Председатель правления АО «Eesti Meedia» Свен Нуутмаан в пятницу подтвердил BNS, что «Eesti Meedia» и владелец «City24», фирма «24 M2 OU», подписали протокол о намерениях, целью которого является покупка порталов.

«Разумеется, успех сделки зависит от успешности переговоров о цене. «Eesti Meedia» сделал индикативное предложение, и мы надеемся, действуя в быстром темпе, заключить сделку к осени», - сказал Нуутманн, не назвав предположительную цену сделки.

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По его словам, концерн «Eesti Meedia», которому уже принадлежит крупнейший в Эстонии портал недвижимости «KV.ee», во время сделки будет придерживаться всех законных требований, в том числе положений о конкуренции. «В случае успеха сделки на рынке будут параллельно действовать «KV.ee» и «City24.ee», пользующиеся совершенно разными техническими платформами», - сказал Нуутманн.

По словам главы фирмы-владельца «City24.ee» Илмара Компуса, переговоры находятся пока на начальной стадии и сейчас еще рано говорить о сделке. Есть и другие заинтересованные в покупке «City24» стороны, и Компус не исключил, что и с ними могут провести переговоры.

«»City24» принадлежит половина рынка как в Эстонии, так и в Латвии. Я бы не стал углубляться в детали, но мы хорошая партия», - сказал Компус, по словам которого в последние годы дела у портала идут очень хорошо.

Компус также не стал комментировать потенциальную стоимость сделки и продолжительность переговоров. «Этого я сказать не могу, цена будет очень хорошей», - сказал он.

Фирма Компуса «24 M2 OU» купила портал «City24.ee» у финской компании «Alma Meedia» в 2014 году.